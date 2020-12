Środowiska młodzieżowe solidarne z seniorami

Ponad 11 tysięcy wolontariuszy i blisko 190 środowisk młodzieżowych z całej Polski zgłosiło się do tej pory do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc osobom starszym i dobrze zdaje egzamin z solidarności międzypokoleniowej.

Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, Piotr Mazurek, podkreśla, że jest wiele pięknych świadectw tego, jak młodzi ludzie pomagają potrzebującym i są z tego dumni. Oprócz dostarczania zakupów czy miłej rozmowy z seniorem, spragnionym kontaktu z drugim człowiekiem, młodzież chętnie pomaga w załatwianiu spraw internetowych. Angażuje się również w zwiększanie kompetencji cyfrowych seniorów.



Jedną z organizacji wspierających seniorów jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego, w którym działa Szymon Szurlej. Jak mówi, pomaganie innym daje mu ogromną radość. Dodaje, że dla niego bardzo ważne jest, że w tych trudnych czasach pandemii może wesprzeć osoby starsze.



Uruchomiony przez rząd Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to program polegający na dostarczaniu seniorom niezbędnej pomocy. Swoje prośby mogą zgłaszać na specjalną infolinię pod numerem telefonu 22 505 11 11. Jak zaznaczyła minister Marlena Maląg, korpus będzie działał do końca lutego, ale w razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony.

