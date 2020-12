Zapraszają do domów, przywożą jedzenie. Polacy pomagają kierowcom w Dover

Polscy medycy już pracują w Dover. – Te korki są naprawdę olbrzymie. Tysiące ludzi spędziło tutaj kilka dni, czekając na jakieś rozwiązanie sytuacji i właśnie to testowanie jest doskonałym rozwiązaniem – mówi w rozmowie z TVP Info konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. Kierowcom pomagają też polscy dyplomaci i Polacy mieszkający na Wyspach.

W czwartek wieczorem grupa 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych przyleciała na londyńskie lotnisko Gatwick, po czym udała się do Dover. To trzecie miejsce, obok dawnego lotniska Manston oraz autostrady M20, gdzie prowadzone są testy. Medycy pozostaną tam do piątku rano, po czym zmieni ich grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.



- To naprawdę budująca postawa. Są święta, dla Polaka czas bardzo ważny. Ci ludzie, jak się w większości z nimi rozmawia, motywowani są chęcią pomocy innym, służbą bliźnim – mówi Stąsiek.



Kierowcom pomagają także Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii: zapraszają do własnych domów, zbierają pieniądze, przywożą jedzenie. W pomoc zaangażowali się również polscy dyplomaci.



Według informacji od polskich służb konsularnych, na granicy utknęło nawet kilka tysięcy polskich obywateli. Przeprowadzenie testu jest niezbędne do przekroczenia granicy.



Polska ambasada w Londynie przypomina, że jak poinformowało brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, kierowcy z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, nie będą musieli pokryć kosztów związanych z odbyciem kwarantanny, która będzie miała miejsce w hotelu Holiday Inn w Rochester. W przypadku pozytywnego wyniku testu kierowca pojedzie na parking hotelu, gdzie zostawi swoją ciężarówkę, zaś właściciel ciężarówki (firma) decyduje, czy odbierze pojazd podczas okresu odbycia kwarantanny przez kierowcę. Jeśli tak, to firma jest odpowiedzialna za dezynfekcję pojazdu.



Brytyjskie MSZ informuje, iż kierowcy autobusów, furgonetek i podobnych pojazdów już ustawionych w kolejce do przekroczenia granicy także otrzymają bezpłatny test na obecność koronawirusa. Kierowcy samochodów dostawczych z negatywnym wynikiem testu też będą mogli przekroczyć granicę.

