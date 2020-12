Święta w czasie pandemii: policja apeluje o samodyscyplinę

Policja przypomina o obostrzeniach sanitarnych w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W uroczystościach w domach nie powinno uczestniczyć więcej niż pięć zaproszonych osób. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka apeluje o samodyscyplinę podczas świąt.

KORONAWIRUS – RAPORT



Mariusz Ciarka podkreślił, że przepisy sanitarne obligują nas do ograniczenia zgromadzeń i spotkań świątecznych do grona najbliższej rodziny.



– Powinniśmy sami się pilnować, aby nie narażać na zachorowania zwłaszcza naszych dziadków i rodziców, osoby, które są nam bardzo bliskie – powiedział policjant.



Rzecznik przekonywał, że mundurowi nie planują wyrywkowych kontroli w mieszkaniach i domach. Dodał jednak, że policjanci nie mogą ignorować zgłoszeń od mieszkańców.



– Jak pokazują doświadczenia to obywatele sami dzwonią informując, że nie są przestrzegane przepisy dotyczące liczby osób, która się gromadzi – przypomniał i dodał, że w każdym takim przypadku reagują policjanci, strażnicy miejscy lub inspektorzy sanitarni.

Policjant podkreślił, że podczas każdaoceniana jest indywidualnie i nie musi kończyć się mandatem. Funkcjonariusze mogą zakończyć interwencję, a w przypadku odmowy jego przyjęcia, sprawa może być skierowana do sądu.W jaskrawych przypadkach łamania przepisów epidemicznych Inspekcja Sanitarna może nałożyć grzywnę od pięciu tysięcy złotych.