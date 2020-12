„Mógł przyjść w huku piorunów, narodził się w ubogiej szopce. Miłość nie może czekać”

Dziś obchodzimy Święto Bożego Narodzenia upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Uroczystość poprzedzona jest wigilią oraz Adwentem – czasem modlitwy, pokuty oraz postu.

Proboszcz Archikatedry Warszawskiej ksiądz prałat Bogdan Bartołd zaznacza, że Chrystus narodzi się niezależnie od tego w jakich czasach żyjemy i co przeżywamy.



– Dlatego, ze miłość nie może czekać. A przyjście Jezusa Chrystusa, to jest przyjście wielkiej, wspaniałej miłości, która zachwyca. Zachwyca tym bardziej, że przychodzi w zwykły, normalny sposób. Przecież Zbawiciel świata mógł przyjść w niesamowitym świetle, w huku piorunów, a On się rodzi w ubogiej szopce betlejemskiej, by nas do Siebie zaprosić. Nie przytłoczyć nas Swoją wielkością, blaskiem - ale by nam powiedzieć: „Bardzo was potrzebuję” – wyjaśnił duszpasterz.



– Nowonarodzony Jezus Chrystus potrzebuje nas, by się o nas zatroszczyć. Byśmy po pierwsze uwierzyli, że miłość zwycięża, byśmy uwierzyli, ze dobro zwycięża oraz byśmy uwierzyli w podstawową prawdę,- że naprawdę Bóg kocha i troszczy się o nas – podkreślał proboszcz warszawskiej archikatedry.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Najwcześniejsze świadectwa o otaczanej czcią(nad którą później wzniesiono bazylikę) pochodzą z II w. Datę 25 grudnia podaje na początku następnego stulecia św. Hipolit Rzymski, którą to datę potwierdza wydany już po edykcie tolerancyjnym na początku IV w. kalendarz liturgiczny zwany Depositio Martyrum.