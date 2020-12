Abp Jędraszewski: „O dar męstwa i mocy w obronie życia każdego poczętego dziecka”

– Klęcząc dzisiejszej Świętej Nocy przed żłóbkiem prośmy Boga o łaskę autentycznego humanizmu: o dar męstwa i mocy w obronie życia każdego poczętego dziecka - mówił podczas Pasterki w katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski. W homilii metropolita krakowski przywołał zawarte w Ewangeliach św. Łukasza i św. Mateusza opisy przyjścia na świat Jezusa.

– „Była światłość prawdziwa” - i jest nadal, oświecając każdego człowieka, na przekór prawdziwie pogańskim mrokom, w które pragnie zanurzyć się współczesny świat. Jej obecność głosi Kościół nieustannie, zwłaszcza teraz, w święta Bożego Narodzenia Anno Domini 2020, w czasie naznaczonym różnorakimi, dotąd nieznanymi zagrożeniami – powiedział abp Jędraszewski.



Dodał, że do tej światłości trzeba zbliżyć się z pokorą i pozwolić, by "blask bijący od Zbawiciela przepełnił nasze myśli i uczucia", tak jak wypełnił serca Maryi, Józefa oraz pasterzy obecnych ponad dwa tysiące lat temu w betlejemskiej grocie.



– Wszyscy oni, adorując Dzieciątko, wskazują na pierwsze podstawowe kryterium autentycznego humanizmu: ogromny szacunek wobec każdego życia, życia każdego dziecka. I to od chwili jego poczęcia" - mówił abp Jędraszewski.



Podkreślił, że w osobach Maryi i Józefa odnajdujemy pierwowzór tych wszystkich szlachetnych ludzi, którzy głęboko radują się najpierw z poczęcia, a później z widoku małego, dopiero co narodzonego dziecka.



– W ich wzruszeniu kryje się przeżycie jego kruchości i bezbronności, mieści się doświadczenie jego niewinności, wyraża się, na koniec, bezgraniczna wdzięczność wobec Boga Stwórcy, który zechciał obdarzyć ich udziałem w tworzeniu świata – powiedział krakowski metropolita.

źródło: pap

Dodał, że drugim przejawem humanizmu jest „piękne i szlachetne słowo, które ludzie kierują do siebie nawzajem i które jest wyrazem dobroci serca i szacunku wobec bliźniego”. – Opisy narodzenia Pana Jezusa zawarte wpełne są takich właśnie, przenikniętych miłością i życzliwością, słów – podkreślił arcybiskup. – Gdy między ludźmi panuje wielka i autentyczna życzliwość, ich serca i myśli z łatwością kierują się ku Bogu – dodał.– Klęcząc dzisiejszej Świętej Nocy przed żłóbkiem, w który została położona Boża Dziecina, adorując Ją i wysławiając, za przyczyną aniołów z Betlejem z żarliwością wielką prośmy Boga, naszego najlepszego Ojca, o łaskę autentycznego humanizmu - o dar męstwa i mocy w obronie życia każdego poczętego dziecka i o dar dobrego słowa, które niesie prawdziwy pokój i dobro – zaapelował hierarcha.