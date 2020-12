Białoruś: metropolita abp Tadeusz Kondrusiewicz owacyjnie powitany przez wiernych

W mińskim kościele katedralnym wieczorem odbyły się pierwsze dwa nabożeństwa z udziałem arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Metropolita mińsko-mohylewski pod koniec sierpnia nie został wpuszczony do kraju. Na Białoruś powrócił przed świętami Bożego Narodzenia między innymi dzięki mediacji Watykanu.

Zwierzchnik białoruskich katolików podziękował papieżowi Franciszkowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powrotu. Podziękował także Kościołowi w Polsce za wsparcie w trudnych chwilach. Podkreślił, że jego służba na Białorusi jest poświęcona duchowemu odrodzeniu Ojczyzny.



– To jest moja ziemia. Ja tu wyrosłem. Chcę tu być i służyć. Nigdy nie występowałem przeciwko Białorusi. Zawsze broniłem interesów Białorusi i będę to czynił nadal – mówił hierarcha.



Jutro metropolita Kondrusiewicz odprawi kolejne dwa nabożeństwa - w języku polskim i po białorusku - w stołecznym kościele świętych Szymona i Heleny.



Arcybiskup Kondrusiewicz, będąc obywatelem Białorusi , nie został wpuszczony do kraju 31 sierpnia bez podania przyczyny.



Władze kościelne na Białorusi zauważyły wówczas, że zakazanie wjazdu do kraju własnemu obywatelowi jest niezgodne z prawem białoruskim, a działania władz uznano za „naciski na Kościół”.

źródło: IAR

Dzień późniejoświadczył, że Kondrusiewicz „nagle wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania”. Łukaszenka oznajmił również, że metropolita „trafił na listę osób z zakazem wjazdu , wspólną dla Rosji i Białorusi”. Dopiero potem Państwowy Komitet Graniczny w piśmie skierowanym do zwierzchnika białoruskich katolików przekazał, że jego paszport uznany został za nieważny.