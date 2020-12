USA: Gwardia Narodowa przeprowadziła największą mobilizację od czasów II wojny światowej

Gwardia Narodowa USA przeprowadziła największą mobilizację żołnierzy od czasów II wojny światowej – wynika z oficjalnych danych formacji. Mobilizacja miała związek m.in. z pandemią koronawirusa, pożarami w Kalifornii oraz protestami po śmierci George'a Floyda.

RAPORT – KORONAWIRUS



Według danych Gwardii Narodowych w mijającym roku dziesiątki tysięcy żołnierzy przepracowały łącznie 8,4 mln godzin. Zostali zmobilizowani we wszystkich 50 stanach, na trzech terytoriach i w stolicy kraju Waszyngtonie.



Mobilizacja była związana głównie z pandemią koronawirusa – gwardziści przenosili m.in. sprzęt ochronny oraz przeprowadzali testy.



We wrześniu piloci z Gwardii Narodowej uratowali ok. 200 osób przed skutkami pożarów w Kalifornii. Żołnierze byli też mobilizowani w związku z demonstracjami po śmierci George’a Floyda. Najabardziej intensywny był 8 czerwca. Wówczas z powodu zamieszek na ulicach rozlokowano w całym kraju ponad 86 400 żołnierzy.

