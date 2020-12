Papieska pasterka: „Rzucamy się do żłobów próżności zapominając o żłóbku w Betlejem”

W bazylice Świętego Piotra papież Franciszek przewodniczył pasterce, która w roku pandemii ma bezprecedensowy przebieg. Msza rozpoczęła się dwie godziny wcześniej z powodu lockdownu i godziny policyjnej we Włoszech. W bazylice było tylko ok. 160 wiernych. – Syn Boży urodził się odrzucony, żeby powiedzieć ci, że każdy odrzucony jest synem Bożym – mówił w homilii Franciszek.

– Syn Boży urodził się odrzucony, żeby powiedzieć ci, że każdy odrzucony jest synem Bożym – powiedział w homilii Franciszek. – Przyszedł – kontynuował papież – na świat, jak dziecko przychodzi na świat, słaby i kruchy, byśmy mogli z czułością przyjąć nasze ułomności. I odkryć coś ważnego: tak jak w Betlejem, tak również w naszym życiu Bóg lubi czynić wielkie rzeczy poprzez nasze ubóstwo – mówił Franciszek.



– Dzisiaj Bóg nas zadziwia – powiedział papież. – Mówi do każdego z nas: „Jesteś cudem”. Siostro, bracie, nie upadaj na duchu. Masz pokusę, by uważać się za złego człowieka? Bóg tobie mówi: „Nie, jesteś moim dzieckiem!”. Czy masz wrażenie, że nie dasz rady, lękasz się, że jesteś do niczego, ogarnia cię strach, że nie wydostaniesz się z tunelu trudnego doświadczenia? Bóg mówi tobie: „Odwagi, jestem z tobą”. Nie mówi ci tego słowami, ale stając się dzieckiem, takim jak ty i dla ciebie, aby przypomnieć ci o początku wszelkiego twojego odrodzenia: uznaniu siebie za syna Bożego, Bożą córkę. To jest niezniszczalne centrum naszej nadziei, gorejący rdzeń, który podtrzymuje istnienie: u podstaw naszych zalet i wad, silniejsze niż rany i niepowodzenia przeszłości, lęki i obawy o przyszłość, tkwi następująca prawda: jesteśmy umiłowanymi dziećmi. A miłość Boga względem nas nie zależy i nigdy nie będzie zależała od nas samych: jest to miłość darmo dana, czysta łaska. Paweł powiedział nam tej nocy, że „ukazała się łaska Boga”. Nie ma nic cenniejszego – powiedział Franciszek.

TVP Info, PAP

Jutro, w dzień Bożego Narodzenia, papież wygłosi orędzie świąteczne i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi w Pałacu Apostolskim w Auli Błogosławieństw, a nie jak zwykle z balkonu bazyliki. Uroczystość transmitowana będzie przez watykańskie media. Ponadto odwołano udział wiernych w południowej modlitwie Anioł Pański.