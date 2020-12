„Pokój ludziom wszem”. Wirtualne kolędowanie z konsulem generalnym RP w Nowym Jorku

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się wirtualne kolędowanie pod hasłem „Pokój ludziom wszem”. Organizatorem akcji z udziałem z dwudziestu polskich artystów mieszkających w USA jest konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Na blisko 10-minutowym filmie swój kunszt prezentuje ok. 20 artystów. Program obejmuje śpiewaną po polsku i angielsku, rozpoznawalną na całym świecie kolędę „Cicha noc”, od której fragmentu pochodzi tytuł, oraz amerykańską piosenkę „Rocking Around the Christmas Tree”. Jego zwieńczenie stanowi śpiewana i recytowana kolęda „Bóg się rodzi”.



W kolędowaniu „Pokój ludziom wszem” biorą udział wykonawcy muzyki klasycznej, jazzowej, rockowej, popularnej i folkowej. Są wśród nich między innymi Stan Borys, Wojciech Bukalski, Małgorzata Staniszewska, Tomaczek Bednarek, Krzysztof Medyna, Kinga Augustyn i Tomasz Popławski.





