Mistrzowie pod choinką. Życzenia od polskich gwiazd sportu

Choć większości sportowców święta nie kojarzą się z obżarstwem i cudowną beztroską, nawet największe gwiazdy znajdują czas, by spędzić je w rodzinnym gronie. Spod choinki, w otoczeniu rodziny i prezentów, swoje pozdrowienia dla fanów – jak co roku – zdecydowało się wysłać bardzo wielu z nich.

Większość z nich ma napięty grafik. Skoczkowie za chwilę powalczą w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, piłkarze lada moment wrócą do gry na najwyższym poziomie, przed tenisistami podróż do Australii, piłkarze ręczni przygotowują się do mistrzostw świata... Tak czy siak, pomimo natłoku zajęć, wszystkim sportowcom zależy, by uszczknąć dla siebie choć odrobinę magii świąt. Jak się okazuje – sztuka ta, na całe szczęście, udaje się całkiem wielu z nich. Zajrzeliśmy "pod choinkę" największych polskich gwiazd.



Zacznijmy od Roberta Lewandowskiego. Polacy kochają piłkę nożną, a że po raz pierwszy w historii mamy nad Wisłą najlepszego piłkarza świata, otwiera naszą małą galerię.



U Lewandowskich, jak zwykle, bardzo rodzinnie. Ania i Robert doczekali się dwóch córeczek i z obiema – Klarą i Laurą – radośnie pozują pod choinką. "Rodzina była, jest i będzie najważniejsza. Daje poczucie miłości, wsparcia i normalności. Życzę wszystkim, by te święta były pełne rodzinnej miłości. Dużo zdrowia, wiary i nadziei na lepsze jutro. Wesołych świąt!" – napisał w krótkiej wiadomości do fanów.

A skoro już przy piłkarzach... Rok temu Grzegorz Krychowiak oświadczył się francuskiej modelce, swojej wieloletniej partnerce - Celii Jaunat. Ślubu jeszcze nie było, ale para wciąż spędza niemal każdą chwilę razem. "Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w najlepszej, rodzinnej atmosferze oraz dających chwile wytchnienia w tych nietypowych czasach" – przekazał pomocnik reprezentacji Polski i Lokomotiwu Moskwa.

Choć pogoda na to nie wskazuje, mamy zimę, a skoro zima to... skoki. Nasze Orły ciężko trenują, większość z nich nie ma choćby chwili oddechu, ale na moment pod choinką udało się wylądować Dawidowi Kubackiemu. Popularny "Mustaf" rok temu wygrał Turniej Czterech Skoczni i pewnie ma chrapkę, by zrobić to ponownie. W jego życiu dzieją się jednak znacznie ważniejsze rzeczy - już za rok, poza sympatią i psem Bernim, na zdjęciu znajdzie się wyczekiwana pociecha. Parze życzmy wszystkiego najlepszego, a Dawidowi - obrony tytułu w Niemczech i Austrii.

Nie mogło zabraknąć życzeń od największego z wielkich - Adama Małysza. "Małyszomania" rozpoczęła się dwadzieścia lat temu, a nasz mistrz wciąż w wybornej formie...

Była piłka, były skoki, czas na tenis. Agnieszka Radwańska karierę zakończyła już jakiś czas temu, ale wciąż żyjemy wspomnieniem jej wspaniałej gry i wielkich sukcesów. "Isia" cieszy się natomiast pierwszymi świętami z długo wyczekiwaną pociechą.

Radwańska zeszła z kortu, weszła na niego - i to w jakim stylu! - Iga Świątek, która trenuje nawet w Wigilię. "Ja wprawdzie jeszcze na korcie, ale życzę Wam spokojnych, pięknych Świąt w możliwie rodzinnym gronie. Dziękuję też za całe wsparcie, jakie od was otrzymuję. Dbajcie o siebie!" - napisała zwyciężczyni wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

W 2021 roku igrzyska w Tokio, a jak igrzyska to tydzień wspaniałych emocji lekkoatletycznych. A jak emocje, to... Adam Kszczot, nasz profesor średnich dystansów i wielka nadzieja na medal.

A skoro już mowa o medalowych nadziejach... Anity Włodarczyk nikomu przedstawiać nie trzeba. "Święta Bożego Narodzenia mają tradycyjnie rodzinny charakter, ale w tym roku będą dla wielu z nas inne niż wszystkie do tej pory. Kochani życzę Wam przede wszystkim dużo ZDROWIA. Wesołych Świąt" – pisze na Instagramie nasza mistrzyni.

Zakończymy... walecznie. Jan Błachowicz został niedawno ojcem, został też mistrzem świata słynnej federacji UFC - rok 2020 może więc niewątpliwie zaliczyć do udanych. Czego życzy kibicom? "Odcięcia się od syfu, który nas otacza". Tak zróbmy!

Skoro "walka" to również... siatkówka. Nasi siatkarze, mistrzowie świata, przygotowują się do najcięższej rywalizacji w karierze: turnieju olimpijskiego. Na całe szczęście, podopiecznych Vitala Heynena humor nie opuszcza. Tu uśmiechnięty Piotr Nowakowski...

A tu Mariusz Wlazły...