„Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do kraju”. Medycy lecą na Wyspy, żeby przyspieszyć testy

Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego polscy medycy jeszcze w czwartek polecą do Wielkiej Brytanii; nasz personel medyczny zapewni szybszą realizację testów dla przekraczających granicę – poinformował w rzecznik rządu Piotr Müller. Jak podał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, samolot z kilkudziesięcioma lekarzami-ratownikami medycznymi oraz pielęgniarkami odleci z lotniska Okęcie ok. godz. 18. „Pierwsi kierowcy, którzy od kilku dni czekali na możliwość przeprawy przez kanał La Manche, są już na terytorium Francji” – poinformowała z kolei ambasada RP w Londynie. Placówka przekazała też ważne informacje dla osób, które uzyskały pozytywny wynik testu.

Informację o pomocy dla polskich kierowców rzecznik rządu przekazał na Twitterze. „Z inicjatywy Premiera @MorawieckiM, który jest w kontakcie z Prezydentem Francji, Premierem Wielkiej Brytanii oraz Przew. RE i Przew. KE jeszcze dziś poleci do Wielkiej Brytanii grupa polskich medyków. Chcemy zapewnić opiekę dla pracowników polskich firm transportowych” – poinformował Müller.



„Nasz personel medyczny zapewni szybszą realizację testów dla przekraczających granicę między Wielką Brytanią i Francją. Polskie państwo nie zostawi nikogo bez opieki. Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do naszego kraju" - dodał rzecznik w kolejnym wpisie.



Z kolei Ambasada RP w Londynie przekazała także, że Francja zniosła świąteczne ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 7,5 tony dla powracających z Wielkiej Brytanii. Limit czasu pracy kierowców wydłużono o 2 godz. dziennie i 4 godz. tygodniowo.





Co z osobami, które mają dodatni wynik testu?

Nasz personel medyczny zapewni szybszą realizację testów dla przekraczających granicę między Wielką Brytanią i Francją. Polskie państwo nie zostawi nikogo bez opieki. Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do naszego kraju. — Piotr Müller (@PiotrMuller) December 24, 2020

Jak podała ambasada RP, brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych informuje, iż kierowcy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa, NIE będą musieli pokryć kosztów powiązanych z odbyciem kwarantanny, która będzie miała miejsce w hotelu Holiday Inn w Rochester.W przypadku pozytywnego wyniku testu:Kierowca pojedzie na parking hotelu, gdzie zostawi swoją ciężarówkęWłaściciel ciężarówki (firma) decyduje, czy odbierze pojazd podczas okresu odbycia kwarantanny przez kierowcę. Jeśli tak, to firma jest odpowiedzialna za dezynfekcję pojazdu.Ambasada uruchomiła dwa specjalne całodobowe numery telefoniczne dla osób chcących uzyskać informację lub pomoc:(infolinia ambasady) oraz(infolinia centrum informacji konsularnej).W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek, z czego znaczna część jest kierowana przez Polaków.

Sytuacja, jaka ma miejsce w Wielkiej Brytanii, to skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu tego kraju w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową odmianą koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik na obecność koronawirusa, a rozładowanie korków zajmie co najmniej kilka dni.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, tt

Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk w czwartek o godz. 18 z lotniska Okęcie odleci samolot z kilkudziesięcioma lekarzami-ratownikami medycznymi oraz pielęgniarkami, którzy będą robić testy polskim kierowcom w Dover.