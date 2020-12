Terytorialsi z pomocą kierowcom czekającym na wyjazd z Wielkiej Brytanii

„Żołnierze WOT przygotowują się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii” – poinformował za pomocą Twittera minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Terytorialsi wspomogą polskich kierowców czekających na wjazd na kontynent. Przeprowadzą m.in. testy na obecność COVID-19, bez których nie można przekroczyć granicy.

„Terytorialsi będą przeprowadzać testy na obecność #koronawirus polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy” – napisał minister Błaszczak. Test, a raczej jego negatywny wynik, jest warunkiem kluczowym by przekroczyć granicę brytyjsko-francuską.



W niedzielę 20 grudnia Francja zamknęła możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową odmianą koronawirusa. Kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych, którzy w tym okresie wracali do kraju zostali uwięzieni po brytyjskiej stronie La Manche. Wprawdzie od środy 23-go przeprawa przez Kanał Angielski znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest właśnie negatywny wynik testu.



Szef resortu obrony poinformował również, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zabiorą ze sobą także żywność i napoje dla kierowców.





