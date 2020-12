Jest porozumienie Wielkiej Brytanii z UE. „Jesteśmy niezależnym państwem” [WIDEO]

Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie umowy handlowej, która zacznie obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie - poinformował w czwartek po południu brytyjski premier Boris Johnson. Umowa, która liczy około 2000 stron, musi zostać jeszcze ratyfikowana przez obie strony.

– Porozumienie osiągnięte przez Wielką Brytanię z Unią Europejską spełnia wszystkie oczekiwania Brytyjczyków - zapewnił brytyjski rząd w wydanym w czwartek po południu oświadczeniu.



„Wszystko, co obiecano Brytyjczykom w referendum w 2016 roku i w zeszłorocznych wyborach powszechnych, zostało osiągnięte dzięki temu porozumieniu. Odzyskujemy kontrolę nad naszymi pieniędzmi, granicami, prawem, handlem i naszymi łowiskami” - napisano w oświadczeniu brytyjskiego rządu.





Premier: Jesteśmy na nowo niezależnym państwem

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Reuter, PAP, TT

Wskazano, że Wielka Brytania nie będzie już związana przepisami UE ani orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i zapewniono żadne czerwone linie negocjacyjne nie zostały przekroczone. „Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2021 r. będziemy mieli pełną niezależność polityczną i gospodarczą” - podkreślono.– Jesteśmy na nowo niezależnym i prawdziwie niepodległym państwem. Doceńmy ten moment i wykorzystajmy go – podkreślił– Spory z naszymi przyjaciółmi w Europie były dosyć ostre, jednak mimo tego sądzę, że to dobra umowa dla całej Europy – stwierdził. Dodał, że nie będzie niczym złym dla Europy, aby „mieć obok silną gospodarczo Wielką Brytanię”.– Nie sądzę, żeby to było cokolwiek niekorzystnego, jeśli Wielka Brytania będzie niektóre rzeczy robiła nieco inaczej. Nasze podstawowe cele są bowiem w wielu aspektach takie same – przekonywał Johnson.W czwartek Wielka Brytania i UE osiągnęły porozumienie w sprawie przyszłych relacji po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie.