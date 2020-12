Premier o rozmowie z mamą. „W miłości trzeba czasem pokonywać większe przeszkody niż odległość”

„Jestem już po pierwszej i na pewno nie ostatniej, świątecznej rozmowie z moją Mamą Jadwigą” – napisał premier Mateusz Morawiecki wczesnym popołudniem w Wigilię na profilu na Facebooku. Szef rządu tą informacją i zdjęciami ze spotkania, które odbyło się via internet, przypomniał wszystkim czytelnikom swoich wpisów o najważniejszym antycovidowym przesłaniu nie tylko na ten wyjątkowy dzień. „Niestety nie obok siebie, ale razem. Jak zawsze. Zresztą, w prawdziwej miłości trzeba pokonywać często daleko większe przeszkody niż odległość!” – dodał żartobliwie.

Premier podkreślił w czwartek na swoim profilu na Facebooku, że Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinne święta ze wszystkich. „W tym roku jednak w nieco innej formie, telefon, komputer, wideo muszą nam czasami wystarczyć do kontaktu z najważniejszymi dla nas osobami” – przypomniał.



Dodał też, że jest już po pierwszej i na pewno nie ostatniej, świątecznej rozmowie ze swoją mamą Jadwigą. „Niestety nie obok siebie, ale razem. Jak zawsze. Zresztą, w prawdziwej miłości trzeba pokonywać często daleko większe przeszkody niż odległość!” – zauważył żartobliwie szef rządu.







W wystąpieniu wyemitowanym w środę wieczorem w TVP Info, Mateusz Morawiecki podkreślił, że „autentyczna troska o zdrowie drugiego człowieka” to najbardziej wartościowy prezent, jakim można obdarować innych.





