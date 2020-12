Wygrał 4:0 i został… zwolniony. PSG bez trenera

Thomas Tuchel został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Paris Saint Germain – podały gazety „L’Equipe” i „Bild”. Niektórzy dziennikarze twierdzą, że władze mistrza Francji znalazły już następcę dla Niemca i ma nim być Argentyńczyk Mauricio Pochettino.

PSG jak na razie nie potwierdziło tej informacji.



W środowy wieczór stołeczna drużyna pokonała u siebie w meczu ligowym Strasbourg 4:0. Jak podano w „L’Equipe”, władze klubu o swojej decyzji poinformowały Tuchela w nocy. Kontrakt 47-letniego szkoleniowca miał obowiązywać do końca sezonu.



Według „Daily Mail” powodem dymisji szkoleniowca miał być wywiad, którego udzielił niedawno jednej z niemieckich gazet. Powiedział w nim, że w Paryżu czuję się bardziej jak „polityk lub minister sportu niż trener z krwi i kości”.



Niemiec dołączył do paryżan w maju 2018 roku. Wraz z nimi w poprzednim sezonie dotarł do finału Ligi Mistrzów (w obecnych rozgrywkach zespół czeka na rywalizację w 1/8 finału), dwa razy z rzędu zdobył tytuł mistrza kraju (2019, 2020), Puchar Francji (2020), Puchar Ligi (2020) oraz dwukrotnie Superpuchar Francji (2018, 2019). W ekstraklasie PSG po 17 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli.



Wcześniej Tuchel prowadził m.in. Borussię Dortmund i FSV Mainz.

Kilku przedstawicieli prasy, np. dziennikarz RMC Sport Mohamed Bouhafsi, twierdzą, że nowym trenerem PSG będzie najprawdopodobniej Pochettino. 48-letni Argentyńczyk ostatnio prowadził Tottenham Hotspur. Został zwolniony po pięciu latach w listopadzie 2019 roku.