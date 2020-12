Robert Lewandowski najlepszy w plebiscycie „The Guardian” na piłkarza 2020 roku

Robert Lewandowski, wybrany tydzień temu najlepszym piłkarzem na świecie w plebiscycie FIFA, zwyciężył również w dorocznej ankiecie prestiżowego brytyjskiego dziennika „The Guardian”. Polak wyprzedził Argentyńczyka Lionela Messiego oraz Portugalczyka Cristiano Ronaldo.

Głosowało 241 osób z 71 krajów, m.in. obecni i byli zawodnicy, wśród nich Cesc Fabregas czy Ze Roberto i Jorginho. Aż 83 proc. umieściło Lewandowskiego na pierwszym miejscu. Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził: Messiego (Barcelona), Ronaldo (Juventus Turyn), Kevina De Bruyne (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool) i Erlinga Haalanda (Borussia Dortmund).



Rok temu Lewandowski był siódmy, a w ankiecie „The Guardian” triumfował Messi.



Inni zawodnicy Bayernu uplasowali się w plebicycie 2020 na pozycjach: 11. Joshua Kimmich, 14. Thomas Mueller, 15. Manuel Neuer, 16. Serge Gnabry itd. Łącznie jest ich dziesięciu, poza Lewandowskim. Na liście zawierającej 100 nazwisk nie było za to więcej polskich zawodników.



Ponad dwa tygodnie temu kobiecy plebiscyt „The Guardian” wygrała Dunka Pernille Harder (Chelsea). Ewa Pajor (Wolfsburg) zajęła 27. Miejsce.

Niedawno Lewandowski zwyciężył w plebiscycie FIFA na Piłkarza Roku. Został pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. W finałowej trójce okazał się lepszy od sław futbolu – Ronaldo i Messiego.



32–letni Lewandowski okazał się najlepszy we wszystkich czterech głosujących grupach (najbardziej zdecydowanie wśród mediów), za co otrzymał łącznie maksymalną liczbę punktów 52 – cztery razy po 13. Drugie miejsce zajął Ronaldo – 38, a trzecie Messi – 35.



W poprzednim sezonie polski piłkarz z Bayernem triumfował w Lidze Mistrzów, niemieckiej ekstraklasie i Pucharze Niemiec, a w każdych z tych rozgrywek był najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w LM – 15, zaś w Pucharze Niemiec sześć.



W sezonie 2020/2021 też imponuje skutecznością. Po 13 kolejkach Bundesligi ma 17 goli i jest na czele klasyfikacji strzelców. W Champions League zdobył na razie trzy bramki.