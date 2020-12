Joe Biden napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Joe Biden odpowiedział na list prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Wyraził nadzieję na współpracę z Polską w obliczu globalnych wyzwań.

Prezydent elekt odpowiedział na wcześniejszy list Andrzeja Dudy, w którym ten pogratulował mu pomyślnego wyniku wyborczego i życzył udanej kadencji.



W liście do prezydenta Polski Joe Biden podziękował polskiemu prezydentowi. Zwrócił uwagę, że obejmuje urząd w czasie wielkich globalnych wyzwań, takich jak pandemia koronawirusa i zmiany klimatyczne, które wymagają ścisłej międzynarodowej współpracy.



Wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone i Polska będą działać razem, by odpowiedzieć na problemy, które stoją przed obydwoma krajami i narodami.

Prezydent-elekt ⁦@JoeBiden⁩ przesłał list do Prezydenta RP ⁦@AndrzejDuda⁩ w odpowiedzi na przekazane gratulacje po wyborze przez Kolegium Elektorów; w liście zapowiedź współpracy w obliczu wspólnych wyzwań; pozytywne otwarcie na przyszłość pic.twitter.com/gcXZjc5GwJ — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) December 24, 2020

Silna i korzystna współpraca

#wieszwiecej Polub nas

źródło: twitter, iar

Prezydent Duda w przekazanych Bidenowi gratulacjach pisał: „Po zakończonym głosowaniu Kolegium Elektorów chciałbym pogratulować Panu pomyślnego wyniku wyborczego i życzyć bardzo udanej kadencji jako 46. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi sąi jakie cele można osiągnąć działając wspólnie”.Duda podkreślił, że „nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego”.„Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznegotakich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność” – zaznaczył polski prezydent.Andrzej Duda zaprosił także Joego Bidena do złożenia wizyty w Polsce.W wyborach prezydenckich, które odbyły się 3 listopada, z urzędującym prezydentem, Republikaninem Donaldem Trumpem starł się Demokrata Joe Biden. By wygrać w wyścigu o Biały Dom, kandydat musiał zdobyć minimum 270 z 538 możliwych głosów elektorskich; Biden mógł liczyć na 306. Zaprzysiężenie nowego prezydenta ma odbyć się 20 stycznia.