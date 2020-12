Nowa prezydent Mołdawii objęła urząd

Maia Sandu objęła urząd prezydenta Mołdawii. Jej inauguracja odbyła się w ograniczonym gronie ze względu na epidemię koronawirusa.

Sandu złożyła przysięgę podczas uroczystości, w której wzięli udział deputowani do parlamentu, członkowie Trybunału Konstytucyjnego i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Wcześniej zapowiadano, że liczba gości i sama uroczystość będą ograniczone ze względu na epidemię koronawirusa.



Po złożeniu przysięgi przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego ogłosiła oficjalne objęcie przez Sandu urzędu głowy państwa.



– Zwycięstwo w tych wyborach nie było moje, ale wasze, drodzy obywatele, ponieważ w innym przypadku w kraju z takimi problemami jak w Mołdawii, taki człowiek jak ja nie mógłby zostać prezydentem. Jestem jedną z was, jestem zwykłym człowiekiem, córką tej ziemi, która weszła do polityki oburzona korupcją, z powodu której ten kraj się dusi – oświadczyła nowa prezydent.



Gratulacje Mai Sandu we wspólnym oświadczeniu złożyli prezydenci: Polski – Andrzej Duda , Litwy – Gitanas Nauseda, Czech – Milosz Zeman, Estonii – Kersti Kaljulaid, Łotwy – Egils Levits, Rumunii – Klaus Iohannis i Słowacji – Zuzana Caputowa.



Podkreślili oni, że „Maia Sandu otrzymała silny mandat od obywateli Republiki Mołdowy, którzy oczekują zmian, bardziej ambitnego programu reform, demokracji i bliższych więzi z Unią europejską”.

źródło: pap

„W tym względzie wyrażamy pełne poparcie dla Mai Sandu i jej wysiłków na rzecz konsolidacji wdrażania reform opartych na wartościach demokratycznych, podstawowych wolnościach i praworządności” – oświadczyli prezydenci.„Jesteśmy również gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie reform i integracji europejskiej, które mogą przyczynić się do rozwoju i dobrobytu Republiki Mołdawii na jej” – dodali.