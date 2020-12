Lubin. To nie był pościg jak z filmu. 13-latek uciekał policji 100 metrów

Policjanci z Lubina byli tej nocy świadkami nietypowego zdarzenia drogowego. Kiedy próbowali zatrzymać do kontroli samochód osobowy, kierowca tego pojazdu zaczął uciekać. Pościg nie był jednak filmowy, skończył się w oka mgnieniu. Za kółkiem siedział 13-latek. To, jak się tłumaczył, szokuje.

Do zdarzenia doszło krótko po północy. Policjanci z drogówki zauważyli dziwnie poruszający się samochód; postanowili sprawdzić, czy z kierowcą jest wszystko w porządku.



Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Jednak kierowca miał to za nic i chciał uciec. Pościg trwał kilka sekund , kierowca zdołał ujechać 100 metrów. Kiedy zatrzymał pojazd, próbował jeszcze ucieczki pieszej, lecz i w niej nie był zbyt dobry. Zatrzymano go.



Okazało się, że to 13-latek, mieszkaniec powiatu lubińskiego. „Nieletni oświadczył funkcjonariuszom, że poczekał, aż jego ojciec pójdzie spać, a następnie bez jego wiedzy zabrał kluczyki od samochodu i wybrał się na przejażdżkę. Nastolatek tłumaczył, że postanowił się przejechać, ponieważ nie chciało mu się spać i nudził się” – relacjonuje policja.



Jak ustalono, młody chłopak dzień wcześniej wrócił z ośrodka szkolno-wychowawczego, aby święta spędzić z rodziną. Po wykonanych czynnościach funkcjonariusze przekazali nieletniego uciekiniera pod opiekę ojcu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

