Koń w izbie i wilk na wieczerzy, czyli dawne zwyczaje wigilijne Podkarpacia

Wprowadzenie konia do domu, zapraszanie wilka na wigilię, nakaz zjedzenia całej wieczerzy jedną łyżką i obserwowanie cienia – to tylko niektóre z zapomnianych, a dawniej popularnych w tradycji ludowej Podkarpacia, zwyczajów wigilijnych, które dziś wydają się dziwne i zaskakujące.

Jak podkreślają kulturoznawca i regionalista Damian Drąg oraz etnograf Krzysztof Ruszel, wszystkie te zwyczaje, czynności, zakazy i nakazy, które współcześnie wydają się zupełnie niezrozumiałe i zaskakujące, kiedyś miały swoje miejsce i uzasadnienie.



– Czas wigilii – zwanej także pośnikiem – był w wierzeniu ówczesnych ludzi magiczny i związany z nadchodzącym rokiem. Obfitował w zwyczaje i obrzędy, które miały zapewnić w nadchodzącym roku pomyślność, zdrowie, urodzaj – zaznaczył kulturoznawca i regionalista, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Damian Drąg.





Zwyczaje i obrzędy

Wśród tych tajemniczych zwyczajów, które dziś mogą budzić zdumienie, a nawet uśmiech pobłażania, było wprowadzanie w wigilięlub drugiego dnia świąt (w zależności od okolicy)…Jak opowiadał etnograf Krzysztof Ruszel, zwierzę częstowano owsem, a osobę, która go przyprowadziła – wódką.– Konia następnie oprowadzano trzykrotnie wokół izby, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Miało to zapewnić szczęście na cały następny rok – mówił etnograf. –dodał.Zaznaczył, że taki prezent zwiastował pomyślność w nadchodzącym roku dla gospodarza i jego rodziny.

Innym zapomnianym i tajemniczym zwyczaje było zapraszanie na wieczerzę wilka z lasu. Damian Drąg wyjaśnił, że miało to uchronić przez nadchodzący rok gospodarza i jego dom od szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. I tak np. drapieżniki z okolic Łańcuta zapraszano na groch.





Wilku, przyjdź na wiliję!

Trzymanie łyżki

– Najczęściej przy spożywaniu grochu gospodarz albo stawiał na oknie, albo pukano w okno i wołano: wilku, wilku z Kosiny, przychodź na wiliję, jeśli nie przyjdziesz teraz, nie przychodź do roku – opowiadał kulturoznawca.Z kolei według najstarszej tradycji, sięgającej jeszcze średniowiecza,(naczynie do przygotowywania ciasta).Podobnym zwyczajem było trzymanie łyżki w dłoni przez cały czas trwania wieczerzy wigilijnej i jedzenie nią wszystkich potraw. Miało to zapewnić dostatek pożywienia przez cały rok.– zapowiadało, że osoba, która ją upuściła, nie doczeka następnej wigilii. Taką wróżbę odczytywano zwłaszcza z upuszczenia łyżki na podłogę – zaznaczył Ruszel.

Równie przykrą wróżbę odczytywano z cienia rzucanego w czasie wieczerzy wigilijnej przez płomień świecy. Wróżono z niego, że kto nie widzi swojego cienia lub cień jest niewyraźny, to ta osoba nie doczeka następnej wigilii.



Drąg zauważył, że zwyczaj ten był tak popularny, że w wielu domach nawet gdy pojawiły się już lampy naftowe, a później elektryczność, wigilię nadal spożywano w świetle ogniska czy paleniska.



– Wierzono, że kto będzie świecił lampą na Boże Narodzenie, to mu się zepsuje zboże i nie będzie miał urodzajnych zbiorów – wyjaśnił kulturoznawca. Jego zdaniem jest to nawiązanie do przedchrześcijańskich tradycji, związanych z kultem ognia.



Gdy upowszechniły się już wieczerze przy stole, w XIX w., zasiadano do niego boso. Uważano, że to tak ważna uroczystość, że buty mogłyby zszargać jej świętość. Aby zapewnić w przyszłym roku żelazne zdrowie swoim nogom, trzymano je na ułożonej pod stołem siekierze lub lemieszu.





Chodzenie po sąsiadach

W wielu miejscowościach Podkarpacia była także tradycja wzajemnego chodzenia do siebie na wigilie.Każdy niósł ze sobą własną łyżkę, której nie można było odłożyć ani upuścić, aby się krowy nie rozbiegały po pastwisku.– I tak od domu do domu można było w ciągu jednego wieczoru zaliczyć trzy, cztery albo nawet pięć wieczerzy wigilijnych – dodał Drąg.