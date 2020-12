Rozlał olej, miał butlę z gazem. Próba wysadzenia domu na Lubelszczyźnie

33-letni mężczyzna próbował wysadzić swój dom w gminie Hańsk na Lubelszczyźnie. Mężczyzna rozlał łatwopalną substancję i miał ze sobą butlę z gazem. Zbiegł do lasu.

O sprawie poinformowała lubelska policja. Do zdarzenia doszło w środę po południu. Policja otrzymała zgłoszenie, że pijany 33-latek grozi swojej rodzinie – chce wysadzić dom.



Na miejsce przybyli funkcjonariusze. Napastnika już nie było. Policjanci zabezpieczyli dom i budynek gospodarczy, mężczyzna rozlał tam substancję łatwopalną. Zabezpieczono też butlę gazową.



Poszukiwania mężczyzny trwały kilka godzin. Do działań włączono dodatkowe patrole włodawskich policjantów, funkcjonariuszy z psem służbowym z chełmskiej komendy oraz włodawską straż graniczną ze specjalistycznym sprzętem.



33-latek ukrywał się w lesie. Mężczyzna znajdował się wewnątrz swojej hondy. Policjanci umieścili go w policyjnym areszcie, gdzie po jego wytrzeźwieniu będą z nim przeprowadzane czynności procesowe.

