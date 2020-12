„Niech 2021 będzie rokiem, w którym ta zaraza się zakończy"

Święta Bożego Narodzenia to święta jedności. Święta jedności, która jest nam wszystkim bardzo, ale to bardzo potrzebna, szczególnie w trudnym czasie. Jestem przekonany, że ten trudny czas mija. Tego wszystkim życzę, wszystkim Polakom, niezależnie od tego, gdzie są, kim są, jakie mają poglądy, czym się od siebie różnią – powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w życzeniach z okazji Bożego Narodzenia.

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia dziennikarze TVP Info nagrywają kolędy. W tym roku jest to „Przybieżeli do Betlejem” i „Mario, czy ty...