Boże Narodzenie jest wyjątkowym świętem życia i nadziei. Tajemnica, którą teraz przeżywamy, pomaga nam doświadczać bliskości Boga oraz otwierać się na drugiego człowieka – podkreślił abp Stanisław Gądecki składając życzenia wiernym archidiecezji poznańskiej.

– W tych szczególnych chwilach uświadamiamy sobie, że chociaż tak dużo nas różni i niełatwo ze wszystkimi żyć zawsze w pokoju i zgodzie, to jednak łączy nas o wiele więcej niż dzieli. Wszyscy jesteśmy bowiem ukochani przez Boga, który z miłości do każdego z nas zechciał jako człowiek zamieszkać na ziemi – podkreślił metropolita poznański abp Stanisław Gądecki składając życzenia wiernym archidiecezji.



Hierarcha przypomniał, że „Bóg przyszedł tutaj, by przynieść pokój sercom targanym niepokojem”.



– Zechciał oświecić zawiłe ludzkie drogi, na których panuje mrok. Postanowił podarować radość tym, których dotyka smutek. I chociaż nie wszyscy rozpoznali Boga w małym Dziecku na sianie, to jednak On swoją miłością postanowił odwrócić bieg historii, myśląc o każdym ze swoich dzieci – zaznaczył.





Zdrowia i zbawienia

– W czasie, gdy świat walczy z pandemią, a nasze życie naznaczone jest rozmaitymi niepokojami, życzę Wam przede wszystkim zdrowia i zbawienia – powiedział metropolita poznański.

– Zdrowie jest potrzebne do dobrego spełniania codziennych obowiązków. Zbawienie jednakże jest o wiele cenniejsze. Dbałością o zdrowie możemy zapewnić sobie nawet sto lat życia na tym świecie, troską o zbawienie natomiast – całą nieprzemijającą wieczność – podkreślił.



Hierarcha życzył także nieustannego wzrostu w wierze. Jak tłumaczył, „człowiek wierzący widzi więcej, odkrywa głębszy sens tego, co go spotyka i mniej się zamartwia, ponieważ ufa Bogu, który potrafi pokonać to, co dla nas pozostaje stale nie do przezwyciężenia”.



– Życzę wreszcie wiele pochodzącej od Nowonarodzonego radości, obfitości duchowego światła i głębokiego pokoju serca. Na nadchodzący Nowy Rok 2021 z serca Wam błogosławię! – podkreślił metropolita poznański.

