Co symbolizują świąteczne prezenty? Franciszkanin odpowiada

Prezentów nie przynosi ani św. Mikołaj, ani Dziadek Mróz. To my, naśladując Boga Ojca, kładziemy je pod choinkę. Tak jak Bóg dał swojego syna stworzeniu, które kocha, tak my ofiarowujemy prezenty tym, których kochamy – powiedział w TVP Info o. Jan Maria Szewek, franciszkanin.

Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją wręczamy swoim bliskim prezenty, zasiadamy do wieczerzy wigilijnej, o północy uczestniczymy we mszy zwanej pasterką.



O znaczeniu świąt i symbolach z nimi związanych mówił w TVP Info franciszkanin Jan Maria Szewek.



Zakonnik zaznaczył, że święta Bożego Narodzenia skupiają się przede wszystkim na osobie Jezusa Chrystusa. – Bo to Bóg Ojciec z miłości do człowieka posyła swojego syna, który przyjmuje ciało ludzkie i staje się Bogiem-człowiekiem, aby nas odkupić, zbawić – wyjaśnił.



Odnosząc się do tradycji wręczania prezentów mówił, że na Boże Narodzenie nie przynosi ich Mikołaj ani Dziadek Mróz. Szewek wyjaśnił, że ludzie wręczają sobie prezenty, „naśladując Boga”, który „dał swojego syna stworzeniu”.

Jako franciszkanin odniósł się do św. Franciszka z Asyżu, który jako pierwszy zorganizował bożonarodzeniową szopkę.



– Św. Franciszek z Asyżu, kiedy wystawiał pierwszą szopkę, chciał pokazać miłość Boga do człowieka, a także jego pokorę, że pan wszechświata rodzi się w nieludzkich warunkach między zwierzętami. Pokora to jest ta cnota, która prowadzi do nieba, wszelkie zło na tym świecie zaczęło się od pychy pierwszego człowieka – powiedział.



– Choinka kieruje nasze myśli na Jezusa Chrystusa, Boga, to nie jest drzewo liściaste. Ono cały rok ma igły, bo Bóg nie ma początku ani końca, zielony to kolor nadziei, my wierzymy, że Chrystus przychodzi nas zbawić – zakończył.

