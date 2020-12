Wigilia. W Warszawie trwa kolejny zrzut ścieków do Wisły

Do Wisły z warszawskiej oczyszczalni „Czajka” ponownie spływają ścieki. Jest to już 20. zrzut nieczystości ponad normę objętą w pozwoleniu wodnoprawnym. Jak mówi portalowi tvp.info rzecznik Wód Polskich, zrzut potrwa zapewne kilka godzin.

Raport: Awaria Czajki



O tym, że w czwartek 24 grudnia trwa zrzut nieczystości do Wisły poinformował na Twitterze prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Nieoczyszczone ścieki komunalne do rzeki płyną od godziny 8 rano.



– Wczoraj padało, więc to jest prawdopodobnie przyczyną zrzutu. Nadmiar ścieków bytowych wymieszanych z wodami opadowymi jest częściowo odprowadzany przez kolektor burzowy przy Farysa – poinformował portal tvp.info rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.



Pytany o to, który to już zrzut ponad normę, ujętą w pozwoleniu wodnoprawnym wskazał, że to już 20. taki zrzut. Pozwolenie dopuszcza rocznie maksymalnie 10 takich zrzutów. Każdy zrzut ponad normę jest nielegalny.



– Przy nawałnicach jakie były latem, to są tego typu sytuacje, kiedy taki zrzut może być dopuszczony. Natomiast wczoraj nie było nawałnicy, ma to niestety miejsce – dodał. Kieruzel precyzuje, że zazwyczaj kilka godzin po ustaniu opadów zrzut się kończy. – To spływa z całej części lewobrzeżnej Warszawy z siedmiu dzielnic – przypomniał.

#AwariaCzajka Monitoring pracowników #WodyPolskie ujawnił od godz 08:00 kolejny duży zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły. #wieszwiecej pic.twitter.com/bMrUJCJzZy — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) December 24, 2020

Awaria oczyszczalni i zastępczy kolektor

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Przemysław Daca informował, że w ocenie Wód Polskich nowy rurociąg ułożony pod dnem Wisły jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do rzeki.Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni „Czajka” doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do 27 października MPWiK zrzuciło do Wisły – według Wód Polskich – ponad 10 mln metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków.