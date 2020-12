Europoseł o tekście Onetu: Trudno sobie wyobrazić, by naczelny nie wiedział

To w Onecie powtarza się co jakiś czas. To kolejna próba przesuwania granicy, aby w taki sposób atakować Polaków – ocenił w programie „#Jedziemy” europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, komentując skandaliczny tekst Onetu o „najsmutniejszych świętach” zilustrowanych zdjęciem żołnierzy Wehrmachtu.

W środę w serwisie Onet ukazał się tekst „Na froncie, w obozie, pod okupacją... Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia”.



Artykuł był poświęcony Świętom Bożego Narodzenia w czasie II wojny. Pisano jak ten okres spędzali Polacy w okupowanym kraju, więźniowie obozów i żołnierze na froncie. Znalazły się w nim m.in. opisy jak Boże Narodzenie obchodzili żołnierze niemieccy na froncie wschodnim. Materiał zilustrowano zdjęciem żołnierzy Wehrmachtu przy choince.



Publikację po fali krytyki usunięto. Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk napisał, że tekst „nie powinien się był ukazać w Onecie”. „Przepraszam w imieniu swoim i redakcji Onetu. Spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia” – napisał.



Do działań Onetu w TVP Info odniósł się europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Jak wskazał, „to smutna historia”. – Ale to co jakiś czas się na Onecie powtarza, to kolejna próba przesuwania granicy, aby Polaków w taki sposób atakować. Trudno sobie mi wyobrazić, żeby redaktor naczelny nie miał orientacji, jakiego rodzaju informacje pojawiają się na jego portalu, sadzę, że Węglarczyk o tym wiedział – wskazał polityk.



Był też pytany o projekt dekoncentracji mediów, który – zapewnił – jest już przygotowany. – Teraz potrzebna jest decyzja polityczna. Z wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że będzie on w najbliższym czasie procedowany. Zrobimy to tak, jak to jest procedowane w innych krajach, ten projekt był wzorowany na działaniach francuskich – dodał.

