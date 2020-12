Piłkarz Tottenhamu miał wypadek. „To cud, że uszedł z życiem”

Danny Rose miał groźnie wyglądający wypadek samochodowy. Doszło do niego nad ranem w pobliżu Northampton. Na szczęście piłkarzowi nic się nie stało.

Z nieznanych przyczyn range rover zjechał z drogi. Kierowca urwał zderzak oraz koło. – Mężczyzna został aresztowany za podejrzenie niebezpiecznej jazdy krótko po godz. 4 – powiedział rzecznik miejscowej policji.



– Samochód jest w bardzo złym stanie. Poszkodowany może mówić o szczęściu, że wyszedł ze zdarzenia bez szwanku – dodał.



Nie podano na razie, z jaką prędkością jechał Rose i co mogło być przyczyną wypadku. Na drodze, gdzie doszło do zdarzenia, ograniczenie prędkości wynosi 50 mph, czyli niewiele ponad 70 km/h. Otwartym pozostaje też pytanie, co zawodnik robił wczesnym rankiem z dala o Londynu i rodzinnej miejscowości.



29-krotny reprezentant Anglii przeżywa trudny okres. Lewy obrońca został odstawiony od składu przez Jose Mourinho. W tym sezonie nie zaliczył ani jednego występu w barwach Kogutów i prawdopodobnie zimą zmieni klub.

Do tego piłkarz w jednym z wywiadów przyznał, że cierpiał na depresję. Wśród powodów była źle leczona kontuzja kolana, przez co piłkarz przez długi czas nie mógł dojść do pełnej sprawności.



W trakcie rehabilitacji powiesił się jego wujek, matka została brutalnie pobita, a brat otarł się o śmierć.



– W sierpniu rasiści zaatakowali moją mamę w domu w Doncaster. Była wściekła, bardzo rozczarowana tym wszystkim, a wtedy ktoś wpadł do naszego domu i niemalże zastrzelił mojego brata. To był naprawdę trudny okres.

źródło: thesun.co.uk, telegraph.co.uk

– Czy mówiłem o problemach selekcjonerowi? Nie. Jesteście pierwszymi ludźmi, z którymi rozmawiam o tych sprawach. Nie rozmawiałem o tym nawet z rodzicami, pewnie będą teraz na mnie wkurzeni, gdy to przeczytają, ale chciałem zatrzymać to dla siebie, do teraz – mówił w wywiadzie dla „Telegraph” przed mistrzostwami świata w Rosji.