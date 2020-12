Kaczyński: Ostatni raz będę kandydował na prezesa. Premier komentuje

Będę gorąco namawiał prezesa, by to nie był ostatni raz, by nadal integrował i wytyczał kierunki działania Zjednoczonej Prawicy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „RP” zapowiedział, że jeszcze jeden, ostatni raz będzie kandydował na funkcję prezesa PiS. Stwierdził, że gdy epidemia minie, w Prawie i Sprawiedliwości będzie kongres i wybory.



„Tym razem jeszcze będę kandydował. Ale na pewno ostatni raz” – powiedział prezes PiS. Mówił też, że w jego partii jest wielu młodych, energicznych ludzi, którzy mogliby go „doskonale zastąpić”.



O te słowa był pytany premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Szefa rządu zapytano, czy myślał o tym, by wystartować na stanowisko lidera.



„Będę gorąco namawiał prezesa, by to nie był ostatni raz, by nadal integrował i wytyczał kierunki działania Zjednoczonej Prawicy. Prezes Jarosław Kaczyński był, jest i pozostanie gwarantem naszej skuteczności i jedności” – powiedział Morawiecki.



„Ale zapowiedział, że jak skończy 75 lat, tak jak biskupi, przejdzie na emeryturę” – zwraca uwagę dziennik. „Mam nadzieję, że tak tylko sobie zażartował” – zakończył premier.

#wieszwiecej Polub nas