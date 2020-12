Film „Portret przeszłości 1920” nagrodzony na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce

„Portret przeszłości 1920” ukazujący nieznane materiały dotyczące wojny polsko-bolszewickiej zdobył Nagrodę Złotych Zębów dla najciekawszego filmu dokumentalnego na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. Historia Polski jest dla Amerykanów atrakcyjna – mówi producent filmu Piotr Mikołajczak.

–Wydawało nam się, że taki epizod jak wojna polsko-bolszewicka w Stanach Zjednoczonych nie wzbudzi takiego zainteresowania. Zwłaszcza, że konkurencja była bardzo silna. Jury złożone w 99 proc. z Amerykanów doceniło jednak ten film, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Widać, że nasza historia jest dla nich atrakcyjna. To zresztą pierwszy festiwal dla tego filmu, więc dopiero zaczyna swoją drogę i od razu główna nagroda, to niebywale cieszy – powiedział Mikołajczak.





Inspiracja do filmu

Inspiracją dla filmu były odkrycia nieznanych archiwów dokumentujących historię wojny polsko-bolszewickiej. Okazało się, że w archiwach w całej Europie jest mnóstwo materiałów, do których nikt wcześniej nie dotarł. Zostały one odnalezione przez historyków prof. Małgorzatę i Marka Hendrykowskich, którzy w dużej mierze zrobili tę kwerendę. I trafiliśmy na kilka perełek – powiedział Mikołajczak.Pomyśleliśmy, że skoro są takie materiały to warto zrobić film o wojnie polsko-bolszewickiej. Bo znamy ją z rekonstrukcji, z fabularnych filmów powojennych, ale nie oglądaliśmy nigdy materiałów oryginalnych – mówił.

Pomoc Rosjan

Geneza konfliktu

– Przy okazji zwróciliśmy się także doczy by nam nie pozwolili pogrzebać trochę w swoich archiwach. I zupełnie niespodziewanie Rosjanie zgodzili się, żebyśmy te archiwa przejrzeli – mówił producent.I tam również znaleźliśmy sporo materiałów w ich kronikach filmowych, które pokazywały szarżę Budionnego, atak Piłsudskiego, czyli konkretne wydarzenia związane z Bitwą Warszawską oraz z sytuacją przed i po niej.i zrobienia właściwie takiego pierwszego dużego filmu dokumentalnego poświęconego wojnie 1920 r. – podkreślił Mikołajczak.Film opowiada, jaka jest– I pokazuje, dlaczego Rosjanie chcieli ponownie zająć Polskę, dlaczego doszło do oblężenia stolicy, Bitwy Warszawskiej, ukazuje przygotowania do niej i jej przebieg, a także inne działania zbrojne w trakcie tej zwycięskiej kampanii. Jest sporo rzeczy propagandowych z sowieckich kronik filmowych, pokazujących tego »złego« Piłsudskiego i »wspaniałego« Lenina, Tuchaczewskiego, Budionnego i cały ten sowiecki rząd dusz, który zdecydował się na atak na Polskę. To także Warszawa i inne miasta w tamtym okresie i życie mieszkańców. Myślę, że to materiał bardzo kompleksowy i mam nadzieję, że film trafi także do szkół, jako naprawdę atrakcyjna lekcja historii – zaznaczył producent.

– Udało nam się zaprosić do tego filmu – jako komentujących ekspertów – wspaniałych profesorów. Rolę głównego narratora i interpretatora filmów przyjął prof. Andrzej Nowak. Wypowiadają się także prof. Janusz Od Ziemkowski i prof. Wiesław Jan Wysocki. Są komentarze historyków, ale także znawców obyczajowości tego okresu, którzy opowiadają o atmosferze, jaka wówczas była w Polsce – to m.in. Adam Sikorski i Sławomir Koper. Komentują pokazywane zdjęcia – wyjaśnił Mikołajczak.





Druga część filmu

Jak podkreślił, nagrodzony obraz to pierwsza część przygotowanego dyptyku.W filmie są zdjęcia Józefa Piłsudskiego wyjątkowo w cywilu – w kapeluszu i w płaszczu, jest pokazane życie codzienne Warszawy w latach 20. I fantastyczne zdjęcia takiej Polski obyczajowej – ukazujące jak wówczas wyglądała, jak była zniszczona po odzyskaniu niepodległości i jak szybko zaczęła się podnosić, co nawałnica bolszewicka na jakiś czas wstrzymała. Prezentujemy także filozofię Marszałka związaną z odbudową ojczyzny po zaborach, tworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowę portu w Gdyni, odradzanie się Polski” – mówił.– Ciekawym elementem jest również wizyta w Polsce rumuńskiej pary królewskiej, którą przyjmował Piłsudski, co jest związane ze zwiedzaniem Wawelu, paradą na Polach Mokotowskich. To także dużo wątków obyczajowych i przygotowania do zamachu majowego. Film funkcjonuje, więc niezależnie, jako dwie osobne części, ale również złożony w całość.– dodał producent.