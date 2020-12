Tragiczny finał poszukiwań 18-letniej Justyny. Ciało było w lesie

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 18-letniej Justyny z Florynki, która zniknęła kilka dni temu. Jej ciało odnaleziono w lesie nieopodal jej domu. Policja i prokuratura bada, jak doszło do jej śmierci.

Justyna Szczecina dom rodzinny opuściła 18 grudnia, wtedy była widziana po raz ostatni. Z nikim się nie kontaktowała. Poszukiwania nastolatki rozpoczęto dwa dni później po tym, jak jej bliscy zawiadomili policję.



W akcję poszukiwawczą włączyło się kilkadziesiąt osób – policjantów, strażaków, ochotników z OSP we Florynce oraz ratowników GOPR. W akcji brały też udział psy tropiące oraz nurkowie, którzy sprawdzali staw.



Wieczorem w środę odnaleziono ciało Justyny. Znajdowało się blisko domu rodzinnego dziewczyny. Nie wiadomo na razie, jak doszło do jej śmierci. Prokuratura sprawdza, czy ktoś mógł się do niej przyczynić.



Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Akcja poszukiwawcza (fot. Facebook/Grupa Krynicka GOPR)