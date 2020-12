18-latek zastrzelił siostrę, popisując się nową bronią

Mieszkaniec Houston w amerykańskim stanie Teksas śmiertelnie postrzelił siostrę, gdy popisywał się przed nią swoją nową bronią.

Do incydentu doszło w północnej części miasta. 19-letnia Laura Natalya Rodriguez została raniona w szyję przez rok młodszego brata.



Jeden z członków rodziny próbował reanimować młodą kobietę, ale bezskutecznie. Wezwał też policję. Funkcjonariusze znaleźli ciało 19-latki i zatrzymali jej brata.



Policja oświadczyła, że Rodriguez bawił się bronią i w pewnym momencie ta niefortunnie wystrzeliła. Wszczęto dochodzenie, na razie nikomu nie postawiono zarzutów.



– To tragedia dla całej rodziny. Nasze myśli i modlitwy są z nimi – powiedział sierż. Matthew Brady z lokalnej policji.



Wiadomo, że rodzice ofiary byli w domu, gdy doszło do wypadku.

