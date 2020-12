Policjant zabił dziennikarza? Prokuratura wznawia śledztwo

Mamy kolejny rozdział w historii śledztwa w sprawie zabójstwa Marka Pomykały, dziennikarza z Sanoka. O wznowieniu poinformowała Prokuratura Krajowa, która w ostatnich tygodniach analizowała akta.

Wiadomo, że Marek Pomykała ostatni raz był widziany późnym wieczorem 29 kwietnia 1997 r. Wyszedł z mieszkania około godziny 22.30; kiedy nie wrócił, rozpoczęły się poszukiwania. Kilka dni później rodzice dziennikarza znaleźli jego samochód. Stał przy bramie prowadzącej na koronę zapory w Solinie. Wówczas uznano, że Pomykała popełnił samobójstwo.



Jednak w 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza. Stało się to po tym, jak na policję zgłosił się świadek – mieszkanka Sanoka przedstawiła treść rozmowy z kobietą, której były partner miał przyznać się do zabójstwa oraz opisać jego przebieg.



Z zeznań byłej partnerki policjanta wynika, że mężczyzna miał przyznać się jej nie tylko do zabójstwa Marka Pomykały, ale także do spowodowania śmiertelnego wypadku w Łączkach w 1985 r. i do zabójstwa sierżanta Krzysztofa Pyki, który był świadkiem tego zdarzenia.

źródło: TVP3 Rzeszów

Co łączy sprawę Marka Pomykały z tymi wydarzeniami?Wiadomo, że przed wyjściem z mieszkania w wieczór zaginięcia dziennikarz dzwonił na telefony domowe najpierw do zastępcy komendanta, a potem ówczesnego komendanta policji w Krośnie. O czym rozmawiali? To jedno z pytań, które na razie pozostaje bez odpowiedzi. Dziennikarz oficjalnie został uznany za zmarłego.