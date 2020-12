Wigilia, czyli oczekiwanie na przyjście Pana

Kościół katolicki obchodzi dziś Wigilię Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „vigilia”, oznaczającego czuwanie. Zgodnie z tradycją wigilijną wieczerzę rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy.

KORONAWIRUS – RAPORT



Jak mówi Polskiemu Radiu ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, Wigilia „to nasze wspólne oczekiwanie na przyjście Pana”.



– Jest to wspólne oczekiwanie w kościele, przy żłóbku, ale też w rodzinie. W świecki sposób te święta są czasem dobroci, obdarzania siebie sobą, ale też prezentami, co jest formą życzliwości – tłumaczy.



Jak dodaje, chociaż w okresie pandemii będą to inne święta, niż zwykle, to ich istota jest niezmienna. – Przy stole wigilijnym będzie nas mniej, jednak jest to szansa, by głębiej wejść w tajemnicę świąt – bycie z Bogiem, który jest blisko nas – zaznacza duchowny.



W wielu polskich parafiach dla osób, które zdecydują się przyjść do kościoła na pasterkę, przygotowuje się więcej niż jedną celebrację. Biskupi zaapelowali, by w nadchodzące święta zwiększyć liczbę mszy świętych, by mogło w nich uczestniczyć jak najwięcej wiernych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

Premierwezwał do szczególnej ostrożności w święta w związku z panującą pandemią. – Apeluję do nas wszystkich: spędźmy ten świąteczny czas w kameralnym gronie, naprawdę najbliższych nam osób. W te święta każdy z nas może obdarować innych najbardziej wartościowym prezentem w tym wciąż niespokojnym czasie – podkreślił.– Ten prezent to autentyczna troska o zdrowie drugiego człowieka. Przestrzeganie obostrzeń i daleko idące ograniczenie kontaktów w najbliższym czasie, to wciąż najlepsze sposoby na przezwyciężenie trzeciej fali koronawirusa, tej trzeciej fali zapowiadanej przez epidemiologów – dodał szef rządu.