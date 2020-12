Trump ułaskawił szefa swojej kampanii i ojca zięcia

Prezydent USA Donald Trump ułaskawił byłego szefa swojej kampanii wyborczej Paula Manaforta, swojego współpracownika Rogera Stone'a oraz Charlesa Kushnera, dewelopera i ojca własnego zięcia.

Monafort i Stone to czołowe postaci śledztwa prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie Russiagate, czyli zarzutów o mieszanie się Rosji w kampanię wyborów prezydenckich w 2016 r.



Wcześniej Trump ułaskawił dwie inne osoby zamieszane w tę aferę – byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna i byłego doradcę George'a Papadopulosa.



Manafort kierował kampanią wyborczą Trumpa w 2016 r. Został skazany na 7,5 roku więzienia za przestępstwa finansowe, których dopuścił się podczas swojej pracy na Ukrainie.



Był on jedną z pierwszych osób oskarżonych w związku ze śledztwem Muellera. Od maja tego roku karę odbywał w domu w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem w więzieniu.



Mimo ułaskawienia biuro prokuratora okręgowego na nowojorskim Manhattanie zapowiedziało, że będzie kontynuować dochodzenie przeciwko Manafortowi w związku z zarzutami przestępstw finansowych jakich miał się dopuścić w tym mieście.

Fałszywe zeznania

źródło: IAR, PAP

Stone został skazany w 2019 r. na 3 lata i 4 miesiące więzienia za składanie pod przysięgą fałszywych zeznań przed komisją Kongresu w sprawie Russiagate. W lipcu Trump złagodził jego wyrok.Charlesa Kushnera sąd skazał na dwa lata więzienia po tym, jak przyznał się dopodatkowych, manipulowania świadkami i sprzecznych z prawem wpłat na kampanię wyborczą. Jest on ojcem Jareda Kushnera, męża córki Trumpa, Ivanki.Jak podkreśla Agencja Reutera, prokuratorem w sprawie Charlesa Kushnera był były republikański gubernator stanu New Jersey Chris Christie, który był także doradcą Trumpa.. Trump zna Kushnera z czasów, kiedy sam był biznesmenem zajmującym się deweloperką i handlem nieruchomościami.Zdaniem Associated Press ułaskawienia Manaforta i Stone'a świadczą o zamiarze ustępującego prezydenta ostatecznego zniweczenia rezultatów śledztwa Muellera i udzielnie pomocy byłym współpracownikom, którzy – jego zdaniem – byli niesprawiedliwie skazani.Trump ułaskawił dotychczas łącznie 26 osób i złagodził, częściowo lub całkowicie, wyroki trzem kolejnym.