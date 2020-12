Walka z aborcją. Polska wzorem dla Chorwacji

Polska ustawa dotycząca aborcji zainspirowała prawicowych polityków, Kościół i aktywistów pro-life w Chorwacji. Kraj ten od dziesięcioleci debatuje nad własną ustawą regulującą tę kwestię.

Obecne przepisy pochodzą z 1978 r.u i teoretycznie zezwalają Chorwatkom na aborcję do 10.o tygodnia ciąży – niezależnie od przyczyn i bez dodatkowych warunków. W praktyce jednak realizacja tej ustawy nie jest taka prosta.



W 2003 r. znowelizowano przepisy i odtąd lekarze mają prawo do odmowy wykonania zabiegu, powołując się na klauzulę sumienia – wskazuje Deutsche Welle.



W ostatnim czasie w Chorwacji pojawiły się głosy podobne do tych w Polsce. Lewicowi aktywiści przekonują, że kobiety są stygmatyzowane z powodu aborcji i w celu przeprowadzenia zabiegu muszą jeździć do sąsiedniej Słowenii.



Przedstawiciele środowisk konserwatywnych i pro-life chwalą jednak decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Najbardziej znana chorwacka działaczka pro-life, Željka Markić, nazwała decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego „uznaniem dla przeświadczenia, że życie zaczyna się od poczęcia". To czyni z Polski „latarnię morską" dla innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa dzieci i prawa człowieka – mówi szefowa stowarzyszenia „W imię rodziny".