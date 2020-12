Polska niespełna rok, Niemcy pięć lat, Włochy 20 – tyle czasu mamy odrabiać straty po pandemii

– Tarcze antykryzysowe zrobiły swoją robotę. Dzięki temu, jeśli sprawdzą się prognozy wzrostu w roku 2021, to około października odrobimy to, co straciliśmy w roku 2020 – ocenia w rozmowie z TVP Info prof. Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Wg eksperta jeśli nie będzie kolejnych fal pandemii, to Polska gospodarka, a obok niej litewska, najszybciej wrócą do czasów sprzed koronakryzysu.

O ile Polska będzie musiała odrobić niecały rok rozwoju gospodarczego, to w przypadku większości krajów Unii odbudowa może trwać o wiele dłużej.



– W skutek tego kryzysu Niemcy cofną się o pięć lat, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania o około siedem do ośmiu lat. Najgorsza sytuacja jest w przypadku Włoch i Grecji, to jest prawie 20 lat – szacował prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana.



– Te liczby pokazują również, jak dobrze potrafimy w tym kryzysie zarządzać – podkreślił prof. Krysiak.



Według Jakuba Rybackiego, eksperta Polskiego Instytutu Ekonomicznego, znaczenie ma także struktura gospodarek. Ponieważ, jak mówi, „kryzys uderzył w sektory usług, zwłaszcza turystycznych, związanych z mobilnością”, polska gospodarka, silnie uprzemysłowiona, w której turystyka odpowiada za ok 1 proc. PKB okazała się odporniejsza niż gospodarki Grecji, Włoch czy Chorwacji, gdzie branża ta przynosi 15 do 20 proc. PKB.

Prof. Wnorowski zwrócił uwagę, że istotne są również nasze cechy narodowe, a więc. Dzięki temu, jak ocenił powołując się na dane statystyczne, „polscy eksporterzy pracują tak wydajnie, jak nigdy do tej pory”.Istotna jest stabilizacja, które od pół roku utrzymuje się – według polskiej metodologii (osoby zarejestrowane w urzędach pracy) - na poziomie 6,1 proc. Według metodologii unijnej (osoby faktycznie poszukujące pracy) wskaźnik ten wynosi 3,5 proc. i jest niższy jedynie od czeskiego.