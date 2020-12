Motocyklista już cieszył się z wygranej, aż tu nagle... [WIDEO]

Z przytupem rok 2020 postanowił zakończyć Andre Verossimo. Wisienką na torcie miała być wygrana w Superbike Brazil. Wszystko szło zgodnie z planem. Aż do samego finiszu…

To znany rytuał z zawodów motosportu. Pewny zwycięstwa zawodnik przed ostatnimi metrami zwalnia i podnosi ręce do góry w geście triumfu lub na metę wpada z kołem podniesionym do góry.



Tak było podczas ostatniego Superbike Brazil. Andre Verossimo prowadził z kilkudziesięciometrową przewagą nad resztą stawi. Co chwilę zerkał za siebie, upewniając się, czy któryś z rywali nie będzie mu w stanie zagrozić.



Raz jeszcze spojrzał przez ramię po wyjściu z ostatniego zakrętu. Rywali nie było widać, więc Andre wziął się za celebrowanie wygranej. Wyraźnie zwolnił, podniósł się i podniósł ręce w geście triumfu. Wtedy niespodziewanie zza jego plecami pojawiło się dwóch rywali.







Verissimo próbował zareagować, ale było już za późno. Do mety dojechał jako trzeci. Wcześniej wyścig ukończyli Osvaldo Filho i Marcelo Skaf.

źródło: youtube

Była to ostatnia eliminacja tegorocznego cyklu Superbike. Szczęśliwe dla niego przewaga wywalczona we wcześniejszych startach była na tyle duża, że Andre i tak wygrał w kategorii EVO.