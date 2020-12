Koleje Dolnośląskie zawiesiły połączenia międzynarodowe na Dolnym Śląsku

Od poniedziałku, 28 grudnia Koleje Dolnośląskie wstrzymują ruch pociągów transgranicznych w regionie. Zmiany to efekt trwającego stanu zagrożenia epidemicznego. Pociągi nie będą kursować na trzech liniach transgranicznych.

Decyzję o czasowym wstrzymaniu kursowania pociągów to efekt porozumienia z organizatorami ruchu w regionach przygranicznych Czech i Niemiec oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który odpowiada za organizację transportu kolejowego w regionie. Zawieszenie obejmuje wojewódzkie połączenia pasażerskie.



– Zdecydowaliśmy o wstrzymaniu połączeń międzynarodowych po konsultacji z władzami samorządowymi. Stale monitorujemy rozwój sytuacji epidemicznej, która wymusza na nas konieczność wprowadzania zmian w rozkładzie. Zachęcamy pasażerów do sprawdzania rozkładów jazdy przed podróżą – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.





Zawieszone linie

Pociągi nie będą kursować w sumie na trzech liniach transgranicznych. Wprowadzone zmiany obejmą połączenia ze Zgorzelca do Goerlitz oraz z Międzylesia do Lichkova. Utrzymane zostaje zawieszenie kursowania pociągów na linii ze Szklarskiej Poręby do Harrachova, które zostało wprowadzone wraz z nowym rozkładem jazdy. Wyjątkiem są dwa odcinki, które będą obsługiwane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Z przyczyn technicznych, ruch pociągów zostanie utrzymany na odcinkach Zasieki – Forst (Lausitz) i Lubawka – Kralovec.

Wszystkie zmiany mają charakter czasowy, a okres ich obowiązywania będzie zależał od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Aktualne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich są dostępne na stronie przewoźnika.





Zwroty biletów

źródło: koleje dolnośląskie

W związku ze zmianami w kursowaniu pociągów transgranicznych wstrzymana została przedsprzedaż biletów relacyjnych obejmujących zawieszone trasy. Osoby, które wcześniej nabyły bilet na przejazd wspomnianymi odcinkami po 28 grudnia 2020, mogą dokonać ich zwrotu, odzyskując pełną zapłaconą kwotę, bez potrącenia w postaci odstępnego. W sprzedaży bez zmian dostępne są bilety bezrelacyjne w ofertach