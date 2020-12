Orędzie premiera: Pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Ale jest bardzo realna nadzieja

– Za sprawą epidemii ten mijający rok był czasem szczególnym, w którym pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Wszyscy musieliśmy się zderzyć ze złem, które postanowiło zburzyć spokój naszych rodzin. Dziś liczba ofiar niestety wciąż jest duża. Ale Jest bardzo realna nadzieja na lepsze jutro. Przed nami Narodowy Program Szczepień, który ruszy w styczniu a w szerokim zakresie w lutym. Skorzystajmy z tych szczepień chroniąc siebie i naszych bliskich. Zwłaszcza seniorów i osoby szczególnie narażone – apelował w telewizyjnym przedświątecznym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu apelował, by nie traktować podawanych codziennie przez Ministerstwo Zdrowia „informacji o stanie epidemii jako statystyki”.



– Za każdą liczbą kryje się przede wszystkim człowiek, nasz rodak, często osoby nam bliskie: dziadkowie, rodzice, przyjaciele, koledzy, koleżanki czy sąsiedzi – przypominał .



– Wszyscy, jak nigdy, tęsknimy za normalnością na co dzień, za życiem z uśmiechem bez maseczki a nie z grymasem na twarzy pod maseczką – mówił szef rządu. Zapewnił, że „jest bardzo realna nadzieja na lepsze jutro ”.



– Szanowni Państwo, przed nami szczepionka, Narodowy Program Szczepień, narodowy program, który ruszy w styczniu, a w szerokim zakresie, w lutym. Skorzystajmy z tych szczepień, chroniąc siebie, ale także chroniąc naszych bliskich, zwłaszcza seniorów i osoby szczególnie narażone – powiedział premier w orędziu wyemitowanym w TVP Info.



Podkreślił, że mimo to Polacy muszą być bezpieczni także zanim dojdzie do uzyskania odporności dzięki szczepieniom .

– Wspólnie nie dopuśćmy do sytuacji, w której ktoś, komu szczepionka może uratować życie w lutym, czy w marcu, nie doczeka się jej w ogóle, bo w grudniu, albo w styczniu stanie się ofiarą rozluźnienia dyscypliny społecznej. Dlatego kilka dni temu podjęliśmy konkretne decyzje, które mają ograniczyć zachorowania w tych najbliższych kilku tygodniach. Przepraszam za te niedogodności. Przepraszam za każde niezajęte miejsce w tym roku przy naszym świątecznym stole. Ale wszystkim nam, szanowni państwo, powinno zależeć na tym, żeby były to jedyne, a nie pierwsze takie Święta – mówił szef rządu.

– Apeluję zatem do nas wszystkich: spędźmy ten świąteczny czas w kameralnym gronie, naprawdę najbliższych nam osób. W te święta każdy z nas może obdarować innych najbardziej wartościowym prezentem, w tym wciąż niespokojnym czasie. Ten prezent to autentyczna troska o zdrowie drugiego człowieka. Przestrzeganie obostrzeń i daleko idące ograniczenie kontaktów w najbliższym czasie, to wciąż najlepsze sposoby na przezwyciężenie trzeciej fali koronawirusa, tej trzeciej fali zapowiadanej przez epidemiologów – dodał.



Jak ocenił, „żaden polityk: żaden premier, żaden minister zdrowia, a nawet żaden lekarz - nie zdławią tej epidemii lepiej niż nasza zbiorowa odpowiedzialność - zbiorowa odpowiedzialność i społeczna dyscyplina”.



Premier zwrócił się także do tych, którzy w ostatnim czasie stracili swoich bliskich z powodu covid-19, a także innych chorób – „bliskich, którzy po raz pierwszy nie będą mogli z nimi zasiąść przy wigilijnym stole”.



– Proszę przyjąć moje najgłębsze wyrazy współczucia. To niewyobrażalna strata dla państwa rodzin, ale i wielka strata dla naszego narodu – powiedział szef rządu.