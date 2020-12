Zdewastowała biuro PiS. Sąd warunkowo umorzył postępowanie

Sąd Okręgowy w Toruniu warunkowo umorzył postępowanie ws. napisów „PZPR” i „Czas na sąd ostateczny” wykonanych w lipcu 2018 r. na biurach parlamentarzystów PiS przez Elżbietę P. Jednocześnie przesądził tym samym o winie kobiety, zmieniając orzeczenie sądu pierwszej instancji. Już po wydarzeniach, których dotyczył zakończony w środę proces, Elżbieta P. dopuściła się profanacji wizerunków Maryi i Jezusa.

Elżbieta P. została oskarżona o „zniszczenie i uszkodzenie cudzych rzeczy” w nocy z 20 na 21 lipca 2018 r. i działanie w ramach z góry powziętego zamiaru. Napisy zostały wykonane sprayem na oknie, drzwiach i na bruku przed biurami posła Krzysztofa Czabańskiego i senatora Andrzeja Mioduszewskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wąbrzeźnie (Kujawsko-Pomorskie).



Sprawą zajął się wymiar sprawiedliwości. Sąd pierwszej instancji w Wąbrzeźnie umorzył w listopadzie 2019 roku postępowanie w tej sprawie z uwagi na „znikomą społecznie szkodliwość czynu”.





Orzeczenie sądu okręgowego

W środę sąd okręgowy zmienił orzeczenie w tej sprawie na niekorzyść Elżbiety P.– Sąd drugiej instancji nie utrzymał w mocy wyroku umarzającego postępowanie. W uzasadnieniu ustnym orzeczenia sędzia wskazał, że nie sposób przyjąć argumentacji o znikomej społecznej szkodliwości czynu Elżbiety P. – powiedział PAP pełnomocnik pokrzywdzonych, w tym byłych parlamentarzystów adwokat Michał Jakubaszek.Sąd zastosował środek probacyjny w postaci warunkowego umorzenia postępowania na 1 rok i jednocześnie zobowiązał kobietę do naprawienia szkód, a także obciążył kosztami postępowania.

– To orzeczenie jest w istotnej części zgodne z argumentacją prokuratury, jak i pokrzywdzonych. Wyrok sądu pierwszej instancji przyjmujący akt wandalizmu do wiadomości, a jednocześnie mówiący o znikomej społecznej szkodliwości takiego czynu, był nie do zaakceptowania. W środę sąd uznał, że wina oskarżonej nie była znikoma i nie powinno być przyzwolenia na bezprawne zachowania w takim przypadku – ocenił Jakubaszek.



Dodał jednocześnie, że wystąpi jako pełnomocnik pokrzywdzonych o pisemne uzasadnienie orzeczenia.





Linia oskarżonej

Elżbieta P. od początku postępowania przed sądem przekonywała, że bezpośrednio przed wydarzeniami objętymi aktem oskarżenia przyjechała do Brodnicy wypocząć i popływać w jeziorach Pojezierza Brodnickiego. Powiedziała, że w tym czasie, 20 lipca 2018 r., posłowie PiS doprowadzili do przegłosowania nowelizacji Ustawy o Sądzie Najwyższym, a spośród osób protestujących przeciw temu przed Sejmem pięciu jej przyjaciół zatrzymano, a jeden z nich został pobity. Mówiła, że śledziła informacje o tym w mediach i internecie, a także, że dzwonili do niej znajomi w tej sprawie.

– Ja siedziałam sto kilkadziesiąt kilometrów dalej i zastanawiałem się, co mam zrobić. Wtedy wsiadłam w samochód i bez żadnego jakiegokolwiek z góry powziętego zamiaru pojechałam przed siebie na Toruń. Nie wiedziałam, czy przyjadę do którejś z przyjaciółek w Toruniu. Nie chciałam być tej nocy sama. (...) Po drodze zatrzymałam się i wrzuciłam w internet: posłowie PiS, Kujawsko-Pomorskie – mówiła przed sądem.



W dalszej części wyjaśnień Elżbieta P. opowiadał, że najpierw umieściła napisy „PZPR” i „Czas na sąd ostateczny” w Golubiu-Dobrzyniu, a następnie w Wąbrzeźnie i wróciła do hotelu.





Profanacje wizerunków Maryi i Dzieciątka

Już po wydarzeniach, których dotyczył zakończony w środę proces, o Elżbiecie P. głośno było w związku rozlepianiem wokół płockiego kościoła św. Dominika, m.in. na koszach na śmieci i na przenośnej toalecie, plakatów i nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej otoczonej aureolą w barwach tęczy. Kobiecie przedstawiono wówczas zarzuty obrazy uczuć religijnych.