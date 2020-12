Wiceszef MSZ: Prosiliśmy Brytyjczyków o zabezpieczenie podstawowych potrzeb kierowców

Prosiliśmy stronę brytyjską o to, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby: żywność, wodę, dostęp do sanitariatów dla kierowców. Dotyczy to polskich kierowców, ale nie tylko, również i kierowców innych narodowości – mówił w TVP Info wiceminister MSZ Marcin Przydacz odnosząc się do sytuacji polskich kierowców czekających na wyjazd z Wielkiej Brytanii . Dodał, że Ambasada Polski w Wielkiej Brytanii pracuje w trybie kryzysowym, a służby konsularne są na miejscu, aby dostarczać żywność i wodę potrzebującym.

– Mamy taką informację, że nawet kilka tysięcy osób dziś może oczekiwać na przekroczenie granicy brytyjsko-unijnej. To są oczywiście kierowcy ciężarówek. Warunkiem wjazdu na terytorium Francji jest uzyskanie negatywnego testu na obecność koronawirusa – mówił wiceszef MSZ.



Jak dodał, testy na obecność koronawirusa u kierowców chcących przekroczyć granicę już się rozpoczęły, jednak czas oczekiwania jest długi. – Staramy się naciskać, aby ten proces, jak najszybciej został zakończony, by nasi kierowcy mogli wrócić na święta do domu – zaznaczył.



Wiceminister podkreślił, że zaapelował już do brytyjskiego MSZ o uruchomienie większej ilości punktów badań. – Pani minister obiecała, że również wojsko zaangażuje się w pomoc. Brytyjczycy obiecują stworzyć takie mobilne punkty, które będą mogły się poruszać i przeprowadzać także testy np. na tych kierowcach, którzy utknęli gdzieś na innych parkingach, autostradach – w dalszym oddaleniu od granicy – powiedział.





Zaopatrzenie kierowców w żywność i wodę

źródło: TVP Info

