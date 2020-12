Lempart żaliła się zagranicy, że ujawniono jej adres. Wcześniej sama publikowała adresy przeciwników

„Piszę to, nie przebywając aktualnie w domu. Nie byłam w nim od trzech dni. Mój adres i numer telefonu zostały opublikowane przez neofaszystowskie grupy, nawołujące do przemocy” – żaliła się w rozmowie z „Financial Times” Marta Lempart. Organizatorka proaborcyjnych protestów nie dodała, że najpierw Ogólnopolski Strajk Kobiet ujawnił adresy i numery telefonów szeregu znanych przeciwników aborcji, a pod domami niektórych zwolenników wyroku Trybunału Konstytucyjnego przeszły wulgarne lewicowe marsze.

Stwierdzenia liderki feministek kontrastują z zachowaniem jej samej i jej środowiska. Pod koniec października organizacja Lempart opublikowała adresy i numeru telefonów znanych przeciwników aborcji m.in. sędzi TK Krystyny Pawłowicz, posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego czy działaczki Kai Godek.



Z kolei pod domem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego regularnie organizowane są demonstracje zwolenników aborcji. Wielokrotnie dochodziło w ich trakcie do wykrzykiwania wulgaryzmów pod adresem polityka.



Podobne zdarzenie miało miejsce pod prywatnym domem prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza. – Wie już cała Robotnicza, macie ch**a Bąkiewicza – krzyczał tłum. – Bąkiewicz, ty k**wo – skandowano.



Do słów Lempart odniósł się szef portalu tvp.info Samuel Pereira. „Zapamiętajcie państwo: Jeśli ktoś Kalemu ujawniać adres, to jest zły uczynek i na to się skarżyć Financial Times. Ale jak Kali ze swoją bandą nachodzić kogoś przed domem z bluzgami, groźbami śmierci i sprawiać tym ból drugiemu człowiekowi, to dobra rzecz” – napisał na Twitterze.

