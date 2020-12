Wyróżnienie dla Nowickiego. Uznano go za najlepszego na świecie

Prestiżowy magazyn „Track and Fields News” jak co roku wybrał najlepszych lekkoatletów świata. Za bezkonkurencyjnego w swojej dyscyplinie wybrano młociarza Wojciecha Nowickiego. W czołowych trójkach poszczególnych konkurencji znalazła się jeszcze piątka Biało-Czerwonych.

W klasyfikacji młota na trzeciej pozycji znalazł się Paweł Fajdek, a Polaków rozdziela Węgier Bence Halasz.



Malwina Kopron została sklasyfikowana na drugim miejscu wśród kobiet w tej konkurencji, a lepsza okazała się Francuzka Alexandra Tavernier. Podobną lokatę przyznano kulomiotowi Michałowi Haratykowi, który w typowaniu amerykańskich fachowców uległ jedynie reprezentantowi USA Ryanowi Crouserowi.



Na trzecich pozycjach, oprócz Fajdka, umieszczono również tyczkarza Piotra Liska (najlepszy Szwed Armando Duplantis, drugi Amerykanin Sam Kendricks) oraz oszczepnika Marcina Krukowskiego (wygrał Niemiec Johannes Vetter przed Szwedem Kimem Ambem).

T&FN World Rankings as for the last 72 years? Impossible in this chaotic season many athletes could not join. Still, formal recognition was needed. What better way than “podium” awards for what should have been an @Olympics year? https://t.co/COWvG3OpMM