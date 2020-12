„Sprowadzili śmierć, a Onet pisze, że im święta nie wyszły”, „Folksdojcze” – reakcje na bulwersujący tekst

„Pomyślcie. Co trzeba mieć w głowie? Żeby przedstawiać armię, która niszczyła nasz kraj i sprowadziła niewyobrażalne cierpienia i śmierć milionów, jako biedaków, którym święta nie wyszły?” – to fragment tweeta Dawida Wildsteina. Dziennikarz skomentował w ten sposób artykuł Onetu, zilustrowany zdjęciem żołnierzy Wehrmachtu – niemieckiej formacji splamionej brutalnymi zbrodniami – przy choince.

Jeden z internautów w odpowiedzi na komentarz Wildsteina określił redaktorów wydawanego przez niemiecko-szwajcarską spółkę portalu mianem folksdojczów.

Podejrzewam, że w ���� nawet nie są jeszcze gotowi na takie teksty. Folksdojcze z @OnetWiadomosci są w awangardzie. — Piotr Wysocki (@pw_wysocki) December 23, 2020

Oto Onet. Artykuły o:

1- prostytutkach z 2 wojny, opatrzone zdjęciem pomordowanym Polek w Palmirach.

2- uciekających "szczurach" z polskiego rządu

3- smutnych żołnierzach z Wermachtu.

4- złych Polakach i biednych sowieckich żołnierzach z 1920.

To nie głupota.

To celowa polityka — Dawid Wildstein (@DawidWildstein) December 23, 2020

Doceńmy odwagę red. Węglarczyka.

przeprosił osobiście.

Nie zrzucił winy na hologram. — Dawid Wildstein (@DawidWildstein) December 23, 2020

A przed Wielkanocą odwiną podobny numer, ew. później przeproszą https://t.co/r7WE5Z18fQ — Pan Cezary Krysztopa #BabiesLivesMatter (@cezarykrysztopa) December 23, 2020

Nie wierzę w przypadek, pomyłkę, pijanego grafika czy duchy w redakcji.#Onet zrobił to świństwo celowo.

Chamska prowokacja.

Za którą nikt nie przeprosi i nie będzie się wstydził. — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) December 23, 2020

Finalnie możemy znaleźć się w punkcie w którym przywykniemy do tego, że codziennie jesteśmy bombardowani informacyjnie prowokacją, negacją i bluźnierstwem, a za wystarczający wyraz konserwatyzmu uznamy szydzenie z tego. Jaki komunikat dostają młodzi? Że konserwatyzm=szyderstwo? — Krzysztof Bosak ���� (@krzysztofbosak) December 23, 2020

No własnie. Nie widzisz potężnej dawki relatywizacji? Tacy sami chłopcy, tacy sami żołnierze. Wojna traktowała ich równo. Nie widzisz? — Maciej Wąsik ���� (@WasikMaciej) December 23, 2020

Coś o czym Der Onet powinien się dowiedzieć: tak wyglądały święta po niemiecku - wieczorem drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia 1939 Niemcy wpadli do domów Polaków w Wawrze i Aninie, mordując 107 osób. pic.twitter.com/p7R9sz8vE9 — Paweł Rybicki (@Rybitzky) December 23, 2020

23 grudnia 1939 w Lublinie Niemcy rozstrzelali 10 przedstawicieli miejscowej inteligencji i duchowieństwa.

23 grudnia 1944 Oddział SS przeprowadził pacyfikację wsi Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim, zabijając 56 osób#Onet | Pamięci smutnych Niemców, którzy się napracowali — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) December 23, 2020

Choć po fali oburzenia Onet usunął artykuł, a szef, Bartosz Węglarczyk , zamieścił przeprosiny, Wildstein zwrócił uwagę, że to tylko jedna z wielu antypolskich publikacji portalu.Publicysta nawiązał także do sytuacji sprzed kilku miesięcy. Wówczas redaktor naczelny Onetu oskarżył byłego wiceministra sprawiedliwości wysyłanie wulgaryzmów do ówczesnej I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Później jego prawnicy sugerowali, że wywiad prowadził…Usunięcia publikacji nie uznał za dobrą monetę takżez „Tygodnika Solidarność”.O tym, że tekst nie ukazał się przypadkowo, pisali również inni.Poseł Konfederacji i były kandydat na prezydentaocenił, że tego rodzaju prowokacje wywołują groźne skutki: prowadzą do stępienia wrażliwości.Kolegów z Onetu próbował wesprzeć, wskazując, że portalopublikował także zdjęcie polskich partyzantów (Onet zamieścił je po usunięciu zdjęcia z Niemcami). Minister Wąsik wskazał, że zrównywanie jednych z drugimi to relatywizacja.Internauci przypomnieli również zbrodnie popełniane przez Niemców – także w okresie świątecznym.

Równie potwornych zbrodni dopuszczał się Wehrmacht już w pierwszych godzinach wojny. Właśnie 1 września 1939 r. , rzekomo w odwecie za strzelanie do Niemców, żołnierze 19 DP Wehrmachtu zamordowali 116 mieszkańców wsi Parzymiechy i Zimnawoda w powiecie kłobuckim, w tym kobiety i dzieci. Wehrmacht mordował również jeńców wojennych .



„Mitu czystego Wehrmachtu” , któremu przeczą opracowania także niemieckich historyków, broni nie tylko wydawany przez niemiecko-szwajcarską spółkę polskojęzyczny portal kierowany przez Bartosza Węglarczyka .



Niemiecka prokuratura – już w Republice Federalnej – rozpatrując sprawy tych zbrodni tłumaczyła je zwykle dozwolonym przez prawo międzynarodowe zwalczaniem partyzantki, „wrogim zachowaniem polskiej ludności cywilnej” itp. Ewentualnie, gdy wytłumaczyć się już nie dało, traktowała jako zwykłe zabójstwo, nie zbrodnię wojenną, i powoływała się na przedawnienie.

#wieszwiecej Polub nas