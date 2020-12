Organizacja Lempart rezygnuje z aborcji na żądanie? Niejednoznaczna postawa feministek

„Strajk Kobiet zrezygnował z postulatu aborcji na żądanie” – napisała na Twitterze Hanna Zagulska, związana z „Krytyką Polityczną” lewicowa aktywistka, która niedawno chwaliła się dokonaną przez siebie aborcją. „Że co, k***a, przepraszam?!” – odpisano z oficjalnego konta tygodnika „Nie” Jerzego Urbana. Później na koncie feministycznej organizacji Marty Lempart pojawiły się niejednoznaczne wpisy w tej sprawie.

Wpis wywołał dużo emocji po lewej stronie sceny politycznej. „Że co, k***a, przepraszam?!” – odpisano z oficjalnego konta znanego z wulgarnego antyklerykalizmu tygodnika „Nie” Jerzego Urbana.



Jak napisała (odsyłając do strony organizacji) Zagulska, sprawa legalnej aborcji nie pojawia się obecnie wśród postulatów Strajku Kobiet. Rzeczywiście, na stronie organizacji można przeczytać o „pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej”, Konwencji Stambulskiej, opiece okołoporodowej i alimentach, ale nie znajdziemy tam nic o legalizacji aborcji na życzenie.



Później pojawił się na koncie Strajku Kobiet wpis: „Najoryginalniejsza plotka, jaką słyszymy, to że Strajk Kobiet dąży do kompromisu. Misie, Strajk Kobiet działał i nie przestanie działać na rzecz legalnej aborcji. Amen” – czytamy.

Najoryginalniejsza plotka, jaką slyszymy, to że Strajk Kobiet dąży do kompromisu:)

Misie, Strajk Kobiet działał i nie przestanie działać na rzecz legalnej aborcji.

Amen.

Kiedy jedna z internautek skomentowała sprawę słowami, że aborcja powinna być najważniejszym poruszanym wątkiem, konto organizacji opublikowało wpis o treści: „To jest główny, ale wymaga pracy, bo chyba nie widzisz opcji, że PiS nam to natychmiast wprowadzi w życie. Na razie zajęłyśmy się problemami, które już teraz można rozwiązać”.