Tak jak Kevin. Klub zostawił koszykarza na lotnisku

Polecieli bez niego. Historia niczym z filmu „Kevin sam w domu” wydarzyła się we wtorek w Stambule. Koszykarska Barcelona wracała z meczu z Efesem do kraju. Z tureckiego lotniska Hiszpanie zapomnieli jednak zabrać swojego zawodnika Thomasa Heurtela. Jak się później okazało, nie był to przypadek.

Francuz jest zawodnikiem katalońskiego klubu od 2017 roku. Od tego czasu należy do ważnych, choć niepierwszoplanowych postaci zespołu. W tym sezonie rozegrał 26 spotkań, ale średnio spędzał na parkiecie mniej niż 20 minut.



Dlatego władze klubu ze zrozumieniem przyjęły komunikat 31-letniego zawodnika, że chce w zimie zmienić otoczenie. Heurtel mial związać się z Fenerbahce, dlatego korzystając z faktu, że Barcelona grała mecz Euroligi w Stambule z Efesem, poleciał razem z drużyną, choć nie był przewidziany do gry.



Koszykarz i jego agent nie dogadali się jednak z Turkami, a między czasie wyszło na jaw, że rozgrywający jest po słowie z Realem Madryt.



To miało rozgniewać znanego z awersji do Królewskich szefa koszykarskiej sekcji Nacho Rodrigueza, który ponoć osobiście podjął decyzję o niewpuszczeniu Heurtela na pokład samolotu. Na kilkadziesiąt godzin przed Świętami Bożego Narodzenia, koszykarz został w Turcji, z dala od domu i rodziny.



Rozpętała się burza. W środę Katalończycy wydali oświadczenie.

„We wtorek o północy klub i agent zawodnika zerwali negocjacje. W sytuacji przerwania rozmów, nie będąc z drużyną podczas meczu, podjęto decyzję, żeby zawodnik nie wracał z grupą. Zawodnik jednak nie był w żadnym wypadku pozostawiony bez opieki. Zostały mu udzielona wszelka pomoc – noc w hotelu, bilet na lot regularnymi liniami i cała niezbędna dokumentacja – żeby mógł wrócić do Barcelony kolejnego dnia” – brzmi stanowisko klubu.



Sprawą zajęło się też ABP, czyli związek zawodowy profesjonalnych koszykarzy, który poinformował o „podjęciu natychmiastowych kroków w celu wyjaśnienia sprawy”.



Stronę Francuza wzięli już inni zawodnicy, którzy komentowali zamieszanie w mediach społecznościowych.

The fans are amazing but the front office are a brunch of followers ...

I will offer them a brain for Christmas.. — kevin seraphin (@french_savage) December 22, 2020

By the way I’m tweeting from my team bus i was allowed to get on to go to the team plane.



Thanks @cskabasket — Mike James (@TheNatural_05) December 23, 2020

„Zastanawiam się, jak oni mogli nie pozwolić mu wsiąść do samolotu.. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to dla Barcelony będzie wielki powód do wstydu” – napisał występujący w CSKA MoskwaBardziej dosadny był były center Barcy Kevin Seraphin. „Kibice są tam wspaniali, ale działacze powinni dostać pod choinkę mózgi”.„Tweetuję z klubowego autobusu, wcześniej mogłem wsiąść do samolotu. Muszę podziękować za to mojemu klubowi” – dodał ironicznie James.Heurtel wciąż pozostaje zawodnikiem Barcelony, ale trudno wyobrazić sobie, abyśmy zobaczyli go jeszcze na parkiecie w barwach katalońskiej drużyny.W kolejnym ligowym meczu Barcelona zmierzy się z… Realem. Dla Katalończyków to niezwykle ważny mecz. Do Królewskich tracą już cztery punkty w Liga ACB, mając o jeden mecz rozegrany więcej.