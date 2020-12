Scheuring-Wielgus bez immunitetu? „Apeluję, żeby Lewica pilnowała jej w niedziele” [WIDEO]

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus w związku z proaborcyjnym protestem w toruńskim kościele. – Mam apel do polityków Lewicy, aby robili dyżury i pilnowali poseł Scheuring-Wielgus, żeby w niedzielę nie atakowała kapłanów, nie przeszkadzała innym wiernym w sprawowanych mszach świętych, uczestnictwie we wspólnej modlitwie – skomentował poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Tomasz Rzymkowski z PiS: Jeśli sąd uzna, że nic się nie stało, to będzie pożywka dla naśladowców

Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy: Jako członkini wspólny mam prawo wejść do kościoła, kiedy chcę

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Happeningi pani Scheuring-Wielgus są przekroczeniem wszelkich granic

– Bardzo chciałbym, żeby pani poseł Scheuring-Wielgus, która była odważna i bezczelna profanując świątynię, przeszkadzając w sposób uciążliwy i natarczywy w sprawowaniu mszy świętej w jednym z toruńskich kościołów, miała też odwagę, aby zrezygnować z immunitetu. Aby mężnie stanęła przed sądem i próbowała się bronić. Do tego ma każdy prawo. Niech przed sądem wytłumaczy, co robiła w tym kościele. Liczę na uczciwy proces i liczę na to, że pani poseł zostanie ukarana. Jeśli sąd stwierdzi, że nic się nie stało, to będzie pożywka dla kolejnych naśladowców, aby profanować i atakować osoby wierzące – ocenił Rzymkowski.Incydent z udziałem posłanki Lewicy miał miejsce 25 października w toruńskim kościele św. Jakuba. Posłanka opublikowała z niego zdjęcie w mediach społecznościowych. Wraz z mężem pojawiła się w świątyni z kartonami opatrzonymi hasłami sprzeciwiającymi się zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. „To była taka akcja ogólnopolska zaraz po tak zwanym wyroku tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. To jest mój akt sprzeciwu. Zwrócę też uwagę na to, że ja należę do wspólnoty Kościoła katolickiego. Jako członkini tej wspólnoty, mój mąż też, mamy prawo wejść do tego kościoła, kiedy chcemy. Mamy prawo wypowiadać się o wspólnocie, do której należymy, więc nie uważam, żebym zrobiła cokolwiek złego” – tłumaczyła w rozmowie z rp.pl. Sęk w tym, że jeszcze 2 lata temu w rozmowie z Onetem zapewniała, że jej rodzina nie chodzi do kościoła, a dzieci nie uczęszczają na religię.Nawet politycy opozycji zwracają uwagę, że happening w kościele to nie pierwsze szokujące zachowanie posłanki Scheuring-Wielgus. Przypominają jak dwa lata temu wspólnie z Joanną Schmidt „przemyciła” na teren Sejmu działaczy Obywateli RP. Na teren Sejmu próbował wtedy wjechać samochód, w którym siedzieli posłowie Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Paweł Kasprzak i Wojciech Kinasiewicz. Straż Marszałkowska nie zezwoliła na wjazd aktywistów opozycji, posłom pozwoliła jechać dalej. Krótko potem na teren Sejmu wjechał kolejny samochód; tym razem za kierownicą siedziała Joanna Schmidt. Straż przepuściła posłankę, bo samochody parlamentarzystów nie były przez funkcjonariuszy sprawdzane. Gdy auto wjechało na teren Sejmu, z bagażnika wyszli Kasprzak i Kinasiewicz, po czym obaj przesiedli się na miejsca dla pasażerów. W tym samym momencie dosiedli się Petru i Scheuring-Wielgus, po czym wspólnie poszli na konferencję prasową.– To, co robi poseł Scheuring-Wielgus, czyli przewożenie ludzi w bagażniku, za co powinna naprawdę być ukarana i nie powinna być więcej posłanką, bo to narażenie człowieka na utratę życia lub zdrowia i to, co zrobiła w kościele, jest przekroczeniem wszelkich granic dobrego smaku i zachowania się w społeczeństwie. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Ten immunitet powinien być uchylony, ale wszyscy posłowie powinni stracić immunitety od swojej działalności poza Sejmem i z taką propozycją zwrócimy się do wszystkich partii politycznych, aby poparły tę inicjatywę. Aby niezależne sądy szybko karały jakieś burdy, bo to tego typu zachowanie – przekonywał poseł Jarosław Sachajko z Kukiz’15.

Mirosław Suchoń z KO: Kościół to nie jest miejsce na protesty polityczne

Joanna Senyszyn z SLD: To represje o charakterze politycznym

Robert Telus z PiS: Pani poseł mówi tyle o tolerancji, a my domagamy się tolerancji dla naszej wiary

– Kościół to nie jest miejsce na protesty polityczne – skomentował zachowanie Scheuring-Wielgus poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń. – My na pewno złożymy projekt ustawy, który będzie ten przepis z Kodeksu karnego usuwał, ponieważ kwestia uczuć religijnych jest kwestią prywatną, a nie państwową. W takiej sytuacji to z oskarżenia prywatnego takie rzeczy powinny się dziać. Nie mam nic przeciwko temu. To byłaby normalna ścieżka. To, że prokuratura Ziobry w coś takiego idzie, szkodzi to Kościołowi, wierzącym – dodał Suchoń.– Oczywiście, że będziemy przeciwko uchyleniu immunitetu. To są represje o charakterze politycznym. Joanna nie zrobiła niczego, co uzasadniałoby uchylenie jej immunitetu i skierowanie sprawy do sądu. Joanna Scheuring-Wielgus protestowała w kościele w sposób kulturalny, milczący, nie zakłócała absolutnie mszy, jeżeli to było w czasie mszy. Nie zakłócała niczego. Stanęła z mężem, spokojnie, cicho. Miała transparent, na którym nie było żadnych obraźliwych treści. Był napis, że kobiety mają prawo same decydować. Dlaczego tak się stało? Bo Kościół miesza się do polityki – broniła klubowej koleżanki posłanka Joanna Senyszyn z Lewicy.– To skandalistka. Chce spowodować jakiś skandal po to, żeby się pokazać, żeby o niej mówiono. Co w jej głowie jeszcze siedzi? Nie wiem. Na pewno za łamanie prawa, za powodowanie tego, że kpi z naszej wiary, powinna być ukarana. Bardzo często pani poseł i pani poseł podobni mówią o tolerancji, domagają się tolerancji. W tym momencie my domagamy się tolerancji. Mamy prawo do naszej wiary. Proszę nie zakłócać nabożeństw, nie kpić z naszej wiary i proszę uszanować to, że każdy ma prawo do swojego Kościoła i swojej wiary – apelował poseł PiS Robert Telus.