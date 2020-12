MPWiK pozywa szefa Wód Polskich. Milczy nt. zarzutu przekroczenia liczby dopuszczalnych zrzutów

„MPWiK składa pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych spółki, w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez prezesa Wód Polskich pana Przemysława Dacę” – czytamy we wpisie rzeczniczki warszawskiego ratusza Karoliny Gałeckiej. W nadesłanym portalowi tvp.info oświadczeniu MPWiK nie odnosi się do zarzutu Dacy, który twierdzi, że MPWiK 19 razy przekroczyło dopuszczalną liczbę zrzutów. – Wczorajszy zrzut ścieków wyniósł 0,3 proc. ogółu wody w Wiśle na odcinku warszawskim – podało z kolei MPWiK.

MPWiK uważa, że nowo powstały rurociąg pod dnem Wisły działa prawidłowo. „Tylko 22 grudnia br. trafiło do „Czajki” ponad 280 tys. m sześc. ścieków. Jednocześnie spółka realizuje kolejne etapy tej inwestycji, które docelowo pozwolą na przesyłanie ścieków do 16 m sześć. na sekundę” – czytamy.



W oświadczeniu MPWiK odniosło się także bezpośrednio do zrzutu ścieków, który miał miejsce wczoraj.



„W trakcie intensywnych opadów deszczu Warszawa, podobnie jak inne miasta w Polsce i na świecie, dokonuje zrzutów burzowych. Funkcjonowanie przelewów burzowych pozwala uchronić mieszkańców przed podtopieniami i zalaniem budynków. W przypadku wystąpienia gwałtownych, nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych, takich jak deszcze nawalne, priorytetem MPWiK pozostaje przede wszystkim ochrona miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych” – czytamy w oświadczeniu.





0,3 proc. ogółu wody w Wiśle na odcinku warszawskim

„Podczas zrzutów burzowych ich ilość i jakość są na bieżąco monitorowane, a sprawozdania z prowadzonych badań przedstawiane są odpowiednim służbom, w tym PGW Wody Polskie oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Zrzut burzowy 22 grudnia br. wyniósł na Farysa 91 tys. m sześc., czyli 0,3 proc. ogółu wody w rzece Wiśle na odcinku warszawskim" – dodano.Do sprawy odniosła się także rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka, która poinformowała, że „MPWiK składa pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych spółki, w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez prezesa Wód Polskich, Pana Przemysława Dacę".

Wody Polskie: W tym roku MPWiK przekroczyło dopuszczalną liczbę zrzutów 19 razy

#MPWiK składa pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych spółki, w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez prezesa @WodyPolskie, Pana @DacaPrzemyslaw. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) December 23, 2020

Przedsiębiorstwo nie odniosło się przy tym do podnoszonego przez Wody Polskie zarzutu. „MPWiK dokonuje zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych w obszarze NATURA 2000, czyli szczególnie chronionym. W tym roku przekroczyło dopuszczalną liczbę zrzutów 19 razy” – czytamy w komunikacie Wód Polskich.Mówił o tym m.in. w środę w rozmowie z PAP Przemysław Daca. Podkreślił przy tym, że spółka ma pozwolenie jedynie na 10 zrzutów „i to w sytuacji, gdyby groziła katastrofa”. Zdaniem prezesa Wód, niepokojący jest też fakt, że nowa rura pod Wisłą jest „niewydolna już przy takim małym deszczu”. – Oznacza to, że spełnia się czarny scenariusz. A ostrzegałem! Za to MPWiK próbowało mnie zastraszyć – stwierdził.

MPWiK ws. doniesień Wirtualnej Polski

MPWiK zabrało głos również w sprawie dzisiejszych doniesień Wirtualnej Polski., że 13 miesięcy przed pierwszą awarią urzędnicy mieli otrzymać do ręki szczegółową ekspertyzę Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Politechniki Warszawskiej. Miało z niej wynikać, że rury w wielu miejscach się sypią. Dokument miał zostać utajniony.„Podkreśla się, że do ekspertyzy zostały wybrane niektóre fragmenty kolektorów w uzgodnieniu z ekspertami, rurociągi układu przesyłowego na odcinku pod Wisłą nie podlegały ekspertyzie” – czytamy.„Podkreślamy, że wniosków z ekspertyzy dotyczącej rur GRP z 2017 r. nie można łączyć z awarią układu przesyłowego, jaka miała miejsce w 2019 r. Ekspertyza Politechniki Warszawskiej dot. przyczyn awarii układu przesyłowego, do której doszło w 2019 r., wykluczyła, jako bezpośrednią przyczynę zdarzenia, uszkodzenia powierzchniowe rur GRP. W 2019 r. grono ekspertów, wśród których był także jeden z autorów ekspertyzy zleconej w 2017 r., wykluczyło, jakoby delaminacja rur GRP była przyczyną uszkodzenia rurociągów układu przesyłowego pod Wisłą. Jako przyczynę wskazano wadę ukrytą, a więc taką, której nie można było w praktyce wykryć” – dodano.