To ważne m.in. w transplantologii: Pozytywne wyniki testów dronów

Testowy dron lecąc wydzielonym korytarzem powietrznym i z maksymalną prędkością do 90 km/h dostarczył paczki medyczne średnio o połowę szybciej niż transportem kołowym – poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Seria testowych lotów transportowych odbyła się w dniach 14-21 grudnia. Została ona zrealizowana przez polską spółkę Farada we współpracy z agencją.

Loty odbyły się na trasach pomiędzy Warszawą a szpitalami w Pułtusku, Sochaczewie oraz Otwocku . Na tych trzech trasach zrealizowano kilkanaście przelotów bezzałogowego samolotu pionowego startu.



„Dron o masie 14 kg unosi się pionowo najpierw na wysokość 50 m, a następnie pokonuje trasę na wysokości od 100 m do 120 m nad ziemią (AGL)” – poinformowała PAŻP.



Bezzałogowy Statek Powietrzny pokonał trasy do Pułtuska i Sochaczewa o długości ok. 60 km każda średnio w 45 minut. Do Otwocka przelot z centrum Warszawy zajął mniej niż 15 min.



– To najbardziej skomplikowane pod względem operacyjnym przedsięwzięcie z wykorzystaniem niskopułapowego drona transportowego, z jakim PAŻP miał do tej pory do czynienia. Seria testów kolejny raz potwierdziła gotowość PAŻP do obsługi tego typu lotów – powiedział cytowany w komunikacie Maciej Włodarczyk, kierownik działu zarządzania operacjami bezzałogowych statków powietrznych w PAŻP.



Działania PAŻP polegały na zabezpieczeniu tras specjalnie wydzielonymi korytarzami (strefami), co umożliwiło zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej. Statki powietrzne Farady emitowały własny sygnał z transpondera , dzięki czemu były widoczne dla innych podniebnych jednostek.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Misją firmy Farada jest zbudowanie bezpiecznej i wydajnej sieci logistycznej opartej o nowoczesne platformy bezzałogowe. Pierwszym obszarem, na jakim się skupiamy to jest transport medyczny. Dzięki naszym rozwiązaniom możemy także już dziś skrócić czas oczekiwania na wyniki badania medycznego oraz zwiększyć jakość transportu a docelowo poprawić nawet stan przeszczepianych organów w Polsce – ocenił cytowany w komunikacie Szymon Kupaj, prezes spółki.PAŻP przypomina, że już w listopadzie 2020 roku przeprowadzono podobny test . Z sukcesem udało się przetransportować pierwsze. Trasę o długości 7,5 km pomiędzydron firmy Spartaqs pokonał w czasie 12 minut.