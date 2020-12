Protesty w sylwestra? „Mają w nosie prawo i odpowiedzialność za innych ludzi” [WIDEO]

Przeciwnicy rządu skrzykują się w internecie na protesty w noc sylwestrową, m.in. pod domem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i pod Pałacem Prezydenckim. O pikietach chętnie informują sympatyzujące z opozycją media, które twierdzą, że zakaz przemieszczania się wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa będzie nielegalny. – Robią to oczywiście specjalnie. Organizatorom tego protestu chodzi o to, aby pokazać, że są ponad prawem. Pokazać, że oni mają w nosie prawo i odpowiedzialność za innych ludzi – ocenił w rozmowie z tvp.info poseł PiS Robert Telus.

Niekonsekwentna „Gazeta Wyborcza”

Robert Telus z PiS: W obostrzeniach nie chodzi o rząd, tylko zmniejszenie liczby zakażeń

Mirosław Suchoń z KO: Sądy będą zwalniać zatrzymanych z odpowiedzialności

„Warszawiacy skrzykują się na sylwestra u Kaczora. Mimo zakazu wychodzenia z domu” – ekscytowała się stołeczna „Gazeta Wyborcza”. W wydarzeniu zapowiadanym na Facebooku chce wziąć udział ponad 10 tys. osób. „GW” nie przeszkadza, że opublikowano tam adres wicepremiera, choć jeszcze kilka tygodni temu atakowała narodowców za podanie danych liderki Strajku Kobiet Marty Lempart. Na Facebooku wydarzenie jest promowane filmikiem z wulgarnymi okrzykami „J***ć PiS”, używanymi przez „ruch ośmiu gwiazdek”.Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie kryją zdumienia. Ubolewają, że zrozumienie dla protestów w noc sylwestrową okazują opozycyjni dziennikarze i politycy, którzy na co dzień atakują rząd za ich zdaniem niewystarczające obostrzenia pandemiczne. Kiedy rząd chce zmniejszyć liczbę zakażeń i tym samym szybciej wdrożyć program szczepień, spotyka się również z krytyką. – Te obostrzenia są wprowadzone po to, żeby ludzie się nie zarazili. Po to, żebyśmy z tym wirusem jako społeczeństwo wygrali. Tu nie chodzi o rząd czy prawo. Organizatorzy tych protestów pokazują, że nie są odpowiedzialni. Nie zależy im na drugim człowieku. Powinny być pewne granice tych protestów. Na pewno to, że są organizowane w czasie pandemii, to przekroczenie granicy i nieodpowiedzialność. Organizowanie ich przed czyimkolwiek domem, jeszcze w Sylwestra, to łamanie pewnej zasady, że każdy z nas ma prawo do życia prywatnego. To skandal i to nie jest do przyjęcia, że takie rzeczy próbują robić – mówił poseł Telus z Prawa i Sprawiedliwości.– Przypomnę, że jeszcze niedawno Mateusz Morawiecki ogłaszał sukces, więc obywatele mogą żyć w przekonaniu, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli rząd chce wprowadzać ograniczenia, to trzeba to robić zgodnie z konstytucją. Wtedy obywatele nie mają wątpliwości, że to jest konieczne. To, co robi rząd, jest działaniem daleko wkraczającym w wolności i prawa obywatelskie i jest działaniem na „łapu capu”. Jeśli ktoś zostanie w noc sylwestrową zatrzymany i ukarany, to sądy będą takie osoby zwalniać z odpowiedzialności – przewidywał poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń. Tym samym wpisał się w narrację rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który twierdzi, że nie przyjęto odpowiednich przepisów, które pozwoliłyby na karanie osób opuszczających w noc sylwestrową dom.

Tomasz Rzymkowski z PiS: Działania mające na celu masowe zarażenie się koronawirusem

Joanna Senyszyn z SLD: Protestujący mogą wprowadzić w błąd siły policyjne

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Protestowanie teraz może uderzyć bezpośrednio w nas

– Jest to nawoływanie przede wszystkim do zagrożenia pandemicznego. W tej chwili szykujemy się na ewentualną trzecią falę koronawirusa. Wszelkie działania mające na celu masowe zarażanie się, infekcje koronawirusem są absolutnie niewskazane. Są działaniami, które spełniają dyspozycje Kodeksu karnego. To stwarzanie zagrożenia epidemicznego w czasie pandemii bardzo groźnego wirusa. Jest to kolejny wyraz niedojrzałości politycznej i moralnej – ocenił poseł PiS Tomasz Rzymkowski.Czy „Gazeta Wyborcza”, która krytykowała udostępnienie adresu Lempart i pochwaliła protest pod domem Kaczyńskiego, jest konsekwentna? – „Gazeta Wyborcza” oburza się w sytuacji, kiedy jej stronnicy i piewcy propagandy są w jakikolwiek sposób piętnowani. Jeśli jej oponenci czy wrogowie są atakowani, to jest traktowane z oklaskiem, docenieniem, podkreśleniem, że jest to dobre – odpowiedział Rzymkowski.– Niewątpliwie ujawnienie adresu, danych Marty Lempart, informacji o jej chorobie było niewłaściwie. Tak samo jak informacji o orientacji seksualnej. Takich informacji może udzielać tylko sam zainteresowany. Wydaje mi się, że adres prezesa Kaczyńskiego jest powszechnie znany. Trudno tutaj mówić o ujawnieniu czegoś, co jest tajemnicą poliszynela – broniła „GW” posłanka Lewicy Joanna Senyszyn. – Obostrzenia są niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem. Rząd nie miał prawa wydać tego rodzaju rozporządzenia jak „godzina policyjna”. Różni prawnicy informują, że można swobodnie nie przestrzegać godziny policyjnej, nie przyjmować mandatów. Wtedy sądy będą musiały uniewinniać i nie będą nakładały kar. Rząd ośmiesza się wydając rozporządzenia, które nie są możliwe do wyegzekwowania zgodnie z prawem. Czy będą takie protesty? W tej chwili każdy może zorganizować takie wydarzenie na Facebooku i ośmieszyć rząd, państwo. Zaproszą na wielką manifestację w Szczecinie, zostaną wysłane siły policyjne. Tam niczego nie będzie. Napiszą, że jednak w Tarnowie i liczne siły policyjne pojadą do Tarnowa – dodała Senyszyn.– „Gazeta Wyborcza” jest specyficznym medium, które z obiektywizmem ma mało do czynienia. Marta Lempart jest osobą publiczną, nie jest osobą prywatną. Jest przyjmowana przez byłego premiera Donalda Tuska. Wciąż ważnego polityka w Europie. Szefa najważniejszej frakcji w Parlamencie Europejskim. Pani Lempart nie może się oburzać, że traci prywatność, bo zrobiła to na własną prośbę. Poza tym dobrze byłoby, gdybyśmy wiedzieli, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za nasze rodziny. Protestowanie w tej chwili, roznoszenie choroby może uderzyć bezpośrednio w nas. Pamiętamy panią Lempart, która uważała, że jej koronawirus nie dotknie. Organizowała protesty i zachorowała. To może dotyczyć każdego z nas – przekonywał poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.